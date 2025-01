Program "Żona dla Polaka" to nowy randkowy hit na antenie TVP, który traktuje o kawalerach z Polski mieszkających w Chicago. Widzowie poznali czterech mężczyzn, a jednym z nich jest Sebastian. Mężczyzna mieszka za oceanem razem z tatą i zaprosił do siebie aż trzy kandydatki. Klaudia z "Rolnik szuka żony" postanowiła udostępnić zdjęcie jego randki z Andżeliką i odniosła się do niezręczności na Instagramie. Ma rację?

Klaudia z "Rolnika" dosadnie oceniła "Żona dla Polaka"

Klaudia wzięła udział w 9 edycji "Rolnik szuka żony", w której poznała Valentyna. Okazało się, że decyzja o wzięciu udziału w programie była strzałem w dziesiątkę, ponieważ para jest już zaręczona, a nawet planują swój ślub. Ostatnio w świątecznym odcinku show Klaudia i Valentyn z "Rolnika" nie ukrywali swojego szczęścia i opowiedzieli o swojej relacji i ślubie. Uczestniczka show lubi czasem odnieść się do miłosnego hitu TVP na swoim Instagramie, gdy na antenie emitowane są nowe odcinki. Teraz ukochana Valentyna ogląda nowy hit TVP "Żona dla Polaka", czym postanowiła podzielić się na Instagramie. Klaudia opublikowała screen rozmowy Sebastiana z Andżeliką i napisała, co o niej sądzi.

Kiedy oglądasz tak niezręczną sytuację, że aż samej Ci niezręcznie – napisała Klaudia.

Program "Żona dla Polaka" to nowy hit na antenie TVP. Sebastian jest jednym z czterech uczestników, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych i szukają żony. Mężczyzna mieszka z tatą w Chicago i do swojego domu postanowił zaprosić trzy kandydatki: Agatę, Andżelikę i Sandrę. W drugim odcinku kandydatki poznały prawdę o Sebastianie "Żona dla Polaka". Jego ojciec zdradził, że przygotowuje mu codziennie śniadanie przed pracą, a nawet gotuje obiady! Tata uczestnika show stwierdził, że jego syn jest po prostu "rozkapryszony" pod tym względem.

O czym jest program "Żona dla Polaka"?

Program "Żona dla Polaka" to nowe randkowe show, które zadebiutowało na antenie TVP1 w niedzielę 5 stycznia. W programie występuje czterech kawalerów Mariusz, Mateusz, Sebastian i Łukasz, którzy na co dzień mieszkają w Chicago. Panowie pragną znaleźć wybrankę swojego życia i dzięki programowi ułożyć sobie życie. Czy im to się uda? To okaże się w najbliższych odcinkach. Widzowie jednak już teraz mają nieco podzielone zdania ws. show:

Fajny program się zapowiada

Nie jestem przekonany, sztywno i drętwo...

A wy, oglądacie program "Żona dla Polaka"?

