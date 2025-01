Ostatnio na antenie TVP pojawił się nowy randkowy program pt. "Żona dla Polaka", w którym miłości szuka m.in. Łukasz Mężyk. Mężczyzna dzieli życie pomiędzy Chicago a Polską. Przed naszą kamerą zdradził, dlaczego wyjechał za ocean i że jego losy potoczyły, by się inaczej gdyby nie bliska mu kobieta.

Program "Żona dla Polaka" zadebiutował na antenie TVP na początku stycznia. Widzowie poznali już czwórkę mężczyzn, którzy będą poszukiwać swoich drugich połówek, a mowa m.in. o Mateuszu, Mariuszu, Sebastianie i Łukaszu. Z pewnością jest to programu, który odbiega od innych programów randkowych, a życie ich uczestników zdaje się być naprawdę interesujące.

Ostatnio Łukasz z "Żony dla Polaka" nie gryzł się w język ws. uczestniczek i zdradził, co tak naprawdę o nich sądzi. Teraz uczestnik show zdradził, jak to się stało, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że wszystko stało się dość przypadkowo za namową jego siostry. W rozmowie z naszym reporterem Łukasz Mężyk opowiedział o tym, jak wyjechał do Chicago.

Przypadek, jak wszystko w moim życiu to jest kwestia przypadku. Wygrałem zieloną kartę w loterii wizowej w 2012 roku. Byłem na piątym roku studiów. W ogóle za namową mojej siostry, bo nigdy nie marzyłem o tym, żeby wyjechać do Stanów. Studiowałem sobie w Krakowie, miałem zostać nauczycielem, życie miało być piękne. Co jest ciekawe, to nie ja nawet aplikowałem na zieloną kartę, tylko moja siostra Beatka z Krakowa złożyła aplikacje dla siebie i dla mnie i pół roku później okazało się, że ja wygrałem, a ona nie wygrała no i jakby ruszyła machina...

– zdradził Łukasz.