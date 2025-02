Andżelika, wybranka Sebastiana z programu "Żona dla Polaka", jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. W reality show została wybrana, ale w dość zaskakujących okolicznościach, bo dwie pozostałe kandydatki same zdecydowały o powrocie. Ostatnio Andżelika zabrała głos w sprawie Sebastiana, a tymczasem na jej instagramowym koncie nie brakuje dość zaskakujących zdjęć. Na niektórych nie rozpoznacie Andżeliki!

Andżelika z "Żony dla Polaka" bardzo się zmieniła!

Andżelika, 25-letnia mieszkanka Krakowa, jest jedną z uczestniczek programu "Żona dla Polaka". W poszukiwaniu miłości dołączyła do Sebastiana, 30-letniego informatyka z Chicago. Ostatnio Andżelika przyznała, że nadal mieszka w Polsce i nie przeniosła się do USA. Jej najbliższa rodzina to ojciec i młodszy o sześć lat brat, którzy również mieszkają w Krakowie.

Kandydatka Sebastiana z programu "Żona dla Polaka" jest artystką i absolwentką kilku kierunków m.in. prawa i zarządzania zmianą społeczną. Andżelika Augustyn na swoim koncie ma też książkę "Ćwierćwiecze". Uczestniczka reality show TVP jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często publikuje swoje zdjęcia. Widać, że Andżelika z "Żony dla Polaka" uwielbia eksperymentować ze swoim wizerunkiem i często zmieniała fryzury. Na niektórych zdjęciach aż trudno ją rozpoznać.

Relacja Andżeliki z Sebastianem

Podczas pobytu w USA, Andżelika rywalizowała o względy Sebastiana z dwiema innymi kandydatkami: Agatą i Sandrą. Jej zazdrość i napięte relacje z pozostałymi uczestniczkami doprowadziły do ich rezygnacji z programu, pozostawiając Andżelikę jako jedyną kandydatkę. Mimo to, między nią a Sebastianem brakowało chemii, a ich rozmowy były pełne napięć. Sebastian przyznał nawet, że nie czuje przy niej "motyli w brzuchu". Ostatecznie decydowali dać sobie szansę.

Przed finałem "Żony dla Polaka", Andżelika unikała jednoznacznych odpowiedzi na temat dalszych losów jej relacji z Sebastianem. W mediach społecznościowych zasugerowała, że widzowie dowiedzą się wszystkiego w finałowym odcinku. A tymczasem zobaczcie, jak kiedyś prezentowała się Andżelika z "Żony dla Polaka".

Pasje Andżeliki z "Żony dla Polaka"

Andżelika w programie "Żona dla Polaka" wyznała w rozmowie z Sebastianem, że jako młoda osoba musiała podjąć się dość poważnych zadań i zajmowała się młodszym bratem. Obecnie 25-latka ma już pracę, a na swoim koncie ukończone studia, ale nie ukrywa, że ma też wiele pasji. Pisze oraz maluje, a efekty swoich prac pokazuje w mediach społecznościowych. Te prace są naprawdę spektakularne. Sami spójrzcie.

