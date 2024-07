To był jeden z najbardziej wzruszających odcinków w historii programu “The Voice of Poland”. Wszystko za sprawą Piotra Tłustochowicza, który zaśpiewał przebój “All of Me”. Podczas jego występu odwrócili się wszyscy jurorzy, a Marysia Sadowska i Edyta Górniak nie były w stanie ukryć wzruszenia.

Reklama

“Zakochałam się od pierwszego przesłuchania. Nie powiedziałam tego nikomu przez trzy edycje”, powiedziała Edyta Górniak.

Andrzej Piaseczny sugerował, że to Piotr powinien siedzieć na fotelu jurora, a nie on.

Marysia Sadowska zaprosiła Piotra do występu na jednym z jej koncertów, a Piasek wtedy krzyknął: “Ja napisałem więcej hitów!”

Każdy z jurorów chciał, żeby Piotr trafił do jego grupy, ale uczestnik musiał wybrać tylko jednego z nich. W końcu powiedział:

“Przekonały mnie łzy Marysi”

Piosenkarka była zachwycona tym, że Piotr wybrał właśnie ją. Z takim uczestnikiem z pewności ma wielkie szanse na wygranie tej edycji!

Zobacz także

ZOBACZ: Córka znanej aktorki w "The Voice of Poland". Podobna do mamy?

Piotr Tłustochowicz w programie "The Voice of Poland":

The Voice of Poland Facebook

The Voice of Poland Facebook

The Voice of Poland Facebook