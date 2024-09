Na początku września wystartowała 15. edycja "The Voice of Poland", w której znów możemy oglądać niesamowite, muzyczne talenty. W najbliższym odcinku programu zobaczymy wyjątkowy występ uczestnika, któremu podczas wykonywania autorskiej piosenki akompaniował ojciec. Baron nie ukrywał swojego ogromnego poruszenia tym występem. Zobaczcie przedpremierowy fragment!

Baron poruszony wyjątkowym występem w "The Voice of Poland"

Baron świetnie spisuje się nie tylko w roli trenera "The Voice of Poland", ale także od kilku miesięcy również jako tata. Muzyk i jego ukochana, Sandra Kubicka w maju br. powitali na świecie synka Leonarda. Nic więc dziwnego, że występ uczestnika z tatą tak bardzo poruszył trenera "The Voice of Poland".

Muszę ci serdecznie podziękować. Ten występ z tatą mnie personalnie wzruszył. Sam jestem tatą od trzech miesięcy i zobaczyłem na tej scenie siebie za lat około dwadzieścia, kiedy ja będę mógł, mam nadzieję wielką i głęboko w to wierzę, podgrywać mojemu synkowi Leonardowi na scenie. Dziękuję ci pięknie. Cudowne to było przeżycie - wyznał poruszony Baron

Zobaczcie już teraz ten przedpremierowy fragment. Wszystkiego dowiecie się z wideo powyżej, a kolejne wspaniałe występy uczestników programu "The Voice of Poland" będziecie mogli zobaczyć już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2.

