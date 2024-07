Sara Girgis już dziś (31 października) wystąpi w nokautach w The Voice of Poland. Sara to zaledwie osiemnastolatka, ale już ma bardzo sprecyzowane plany na przyszłość. Girgis, oprócz podbijania rynku muzycznego, po The Voice of Poland chce szybko założyć rodzinę. A my wiemy, z kim.

Sara Girgis jest szczęśliwie zakochana w muzyku ze swojego zespołu Maćku Fijałkowskim. Jaka jest historia ich miłości?

Maciek jest starszy ode mnie 7 lat. I znamy się mam wrażenie od zawsze. Chodziliśmy do tej samej szkoły muzycznej. Wtedy znaliśmy się głównie z widzenia, on nie zwracał na mnie uwagi. Ale po jakimś czasie tak się zdarzyło, że Maciek ze swoim zespołem szukali wokalistki. Zgodziłam się z nimi spotkać i tak się zaczęło, wspólne próby nas do siebie zbliżyły - mówi nam Sara Girgis.

Chłopak Sary jest trębaczem i dyrygentem, a para ma plany, żeby wspólnie nagrywać.

Już razem występujemy, robimy razem muzykę. Marzą nam się nowoczesne brzmienia, nagranie piosenki, teledysku, ale póki co jestem w The Voice of Poland, potem zobaczymy co dalej - mówi nam Sara.