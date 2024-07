Rafał i Justyna z programu "Rolnik szuka żony" już nie są parą! Okazuje się, że uczestnicy wielkiego hitu TVP postanowili się rozstać, o czym Rafał Kowal poinformował na swoim profilu na Facebooku. Najmłodszy rolnik z telewizyjnego show wstawił wspólne zdjęcie z Justyną i zapewnił swoich fanów, że wciąż są dobrymi znajomymi. Co jeszcze napisał?

My w tym czasie w pełnym basie po grubasie dobrzy znajomi przenosimy się w czasie haha . Jesteśmy dobrymi znajomymi. Powodzenia w szukaniu miłości. Rolnik uważamy za zamknięty. R i J, J i R. Dziękujemy za mile chwile spędzone przed telewizornia. A wiecie co to jest love ? To jest. ... hm.... najwyższa forma uczucia hahahahahaha. Pozdrowienia.... nie jesteśmy razem, ale Każdemu życzymy takiej hm... przygody. ... z tv. Grüße, bis naher. ..

Warto przypomnieć, że to już drugie rozstanie tej pary. Rafał w jednym z odcinków drugiej serii programu zerwał z Justyną, za co spadła na niego ogromna fala krytyki. Internauci nie pozostawili na nim wówczas suchej nitki nazywając go "młotem", który sam nie wie czego chce. Uczestnik "Rolnik szuka żony" tłumaczył się później, że jest niezdecydowany przez doświadczenia z poprzedniego związku.

Byłem zakochany. Po tym doświadczeniu mam złamane serce...- mówił w jednym z wywiadów.

Ku zaskoczeniu wszystkich w finale Rafał i Justyna przyznali, że dali sobie szansę i znowu są razem. Niestety- jak widać ich związek jednak nie przetrwał próby czasu.

Żałujecie, że Rafał i Justyna już nie są razem?

