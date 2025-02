Agata, uczestniczka 11. edycji "Rolnik szuka żony", znów dała o sobie znać i w mediach społecznościowych odpowiedziała na pytania od swoich obserwatorów. To jednak nie wszystko, bo w sieci pojawiły się zdjęcia rolniczki z "rolnikowej imprezy". Zobaczymy na nich wielu uczestników ostatnich edycji programu, ale to Agata skradła całą uwagę, a szczególnie zdjęcie, na którym widać, jak szaleje na parkiecie i to nie sama. Te kadry trzeba zobaczyć!

Reklama

Agata jednak znalazła miłość w programie "Rolnik szuka żony"?

Agata Matuszewska to 57-letnia rolniczka z Mazowsza, znana z udziału w 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Od lat zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Po tragicznej śmierci męża rolnictwo stało się dla niej nie tylko źródłem utrzymania, ale także formą terapii. W programie dała się poznać jako osoba pełna energii i optymizmu. Choć nie udało jej się znaleźć miłości w show, zyskała sympatię widzów i aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Po zakończeniu programu Agata z "Rolnika" przeszła metamorfozę, co nie umknęło uwadze jej fanów.

Agata mieszka na malowniczym Mazowszu, gdzie prowadzi swoje gospodarstwo rolne. W codziennych obowiązkach wspiera ją rodzina. Od zakończenia przygody z programem "Rolnik szuka żony" uczestniczka nieco zmieniła swoje podejście i zaczęła mocniej angażować się towarzysko. Niedawno Agata z "Rolnika" spędziła sporo czasu nad morzem i była często widziana w Kołobrzegu, a teraz okazuje się, że wzięła udział w kolejnej "rolnikowej" imprezie. Wygląda na to, że uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" naprawdę polubili się i trzymają się razem. Sporym zaskoczeniem jest fakt, że Agata na parkiecie nie była sama. Zobaczcie, kto jej towarzyszył!

Instagram @koniczynka_77

Agata i Mirek z "Rolnik szuka żony" są parą?

Okazuje się, że Agata, która nie ukrywa, że uwielbia tańczyć, na parkiecie bawiła się w towarzystwie Mirka. Rolniczka już wcześniej nie ukrywała, że nadal mają ze sobą kontakt i pojawiali się już na jednym z wyjazdów, a teraz okazuje się, że faktycznie dobrze się czują w swoim towarzystwie. Czyżby powstała kolejna para po zakończeniu 11. edycji "Rolnik szuka żony"? To dopiero byłoby zaskoczenie. To jeszcze nie wszystko, bo Agata jakiś czas temu pozowała też w towarzystwie Irka i Sebastiana. Myślicie, że rolniczka niebawem ogłosi radosne wieści?

Mirek po programie "Rolnik szuka żony" bronił Agaty

W 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" uczestniczka Agata Matuszewska spotkała się z krytyką ze strony niektórych widzów, którzy zarzucali jej, że traktuje kandydatów bardziej jako pomocników w gospodarstwie niż potencjalnych partnerów życiowych. W odpowiedzi na te oskarżenia jeden z jej kandydatów, Mirek, stanął w jej obronie. Podczas finałowego odcinka programu wyraził swoje oburzenie wobec internautów krytykujących Agatę, podkreślając, że osoby te nie mają pełnego obrazu sytuacji i nie rozumieją realiów życia na gospodarstwie.

Takie informacje do mnie docierały, że Agata nas tylko zaganiała do roboty (...) Ludzie, zastanówcie się, co piszecie. Nie macie pojęcia o gospodarstwie, nie macie pojęcia, wiedzy o człowieku, a piszecie... wstyd mi mówić - wymownie skomentował Mirek w finale ''Rolnika''.

Agata również odniosła się do zarzutów, wyjaśniając, że codzienne obowiązki w gospodarstwie są integralną częścią jej życia, a udział kandydatów w tych pracach miał na celu pokazanie im jej rzeczywistości. Podkreśliła, że od 25 lat samodzielnie prowadzi gospodarstwo, a jej intencją nie było wykorzystywanie kogokolwiek, lecz uczciwe przedstawienie swojego codziennego życia.

Instagram @koniczynka_77

Zobacz także: