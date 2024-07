Już po finale drugiej edycji Rolnik szuka żony! W programie nie zabrakło dramatycznych rozstań i zaskakujących wyznań. Czy Ania i Mariusz nadal są zaręczeni? Nie! Ania oddała Mariuszowi pierścionek zaręczynowy i wypomniała mu, że kupiła go jego mama! Mariusz zawiódł Anię, ale rolniczka nie chciała zdradzić, dlatego ostatecznie postanowiła z nim zerwać. Za to Rafał, który rozstał się z Justyną w poprzednim odcinku, zdobył w końcu jej zaufanie i teraz są jednak parą!

Czy Eugeniusz zadeklarował wspólną przyszłość jak by tego chciała Lilianna, a Ania i Grzegorz zaplanowali już wesele? Zobaczcie naszą relację z finału Rolnik szuka żony 2!

Finał Rolnik szuka żony 2 - RELACJA

Będziemy tęsknić za Rolnik szuka żony. Trzecia edycja pewnie dopiero za rok...

Nas zaskoczył finał, bo chyba każdy spodziewał się, że Ania i Grzegorz będą razem, ale Ania z Mariuszem rozstali się i było widać w dość niemiłej atmosferze... Za to Rafał i Justyna - kolejna szansa, to było miłe zaskoczenie.

22:15 - Koniec finału Rolnik szuka żony 2. Wszyscy rolnicy i rolniczka oglądają fajerwerki. Rolnicy z drugiej edycji zachęcali do wzięcia udziału w programie, bo warto próbować znaleźć miłość. A dla tych, którzy piszą listy mają radę, żeby opisywać w nich siebie takimi, jakimi są, żeby potem nie było rozczarowań.

22:11 - Gdy przyszła Justyna, Marta Manowska była zaskoczona, że jednak para, która na randce marzeń definitywnie się rozstała, jednak dała sobie kolejną szansę!

Pierwszy krok zrobił Rafał - przyznała dziewczyna. - Zadzwoniłem do Justyny po jednym z odcinków, zaczęliśmy rozmawiać. Zorientowałem się, że to zupełnie inna osoba, niż myślałem - przyznał Rafał

Czy boją się, że będą ofiarami niemiłych komentarzy widzów?

Mnie i Rafała nie obchodzi, co myślą o nas inni i co inni mówią. Ważne jest to, co jest między nami - deklarowała Justyna.

Czy czas na ślub?

Chciałbym się ustatkować, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Czas pokaże - przyznał Rafał.

Nadal był ostrożny odpowiadając na pytanie czy to, co łączy go z Justyną to miłość...

Powodzenia!

22:08 - największa niespodzianka Rolnik szuka żony 2 - Rafał i Justyna są razem! Najpierw gościem Rafała była Marta, która na początku wydawało się, że była jego faworytką. Dziewczyna powiedziała, że według niej Rafał jest nieszczery. Chłopak obruszył się za to stwierdzenie. Nie chciał jej, bo była zbyt otwarta.

22:05 Robert opowiedział o swoich relacjach z Agnieszką.

- Jesteśmy w przedsionku miłości. Dzięki programowi na siebie trafiliśmy - powiedział szczęśliwy Robert.

21:59: Robert i Agnieszka - to też para, która po programie zdecydowała się być razem!

- Prędzej bym się spodziewała, że wygram w totka niż, że spotkam Roberta. Teraz moją wygraną jest miłość do Roberta - przyznała Agnieszka.

Zaczłęo się nieśmiało, ale teraz ogień widać. Nie sądzicie?

Roberta odwiedziła też Krystyna, która wydawało się będzie tą jedyną. Ale stwierdziła, że dobrze, że jednak Robert jej nie wybrał, bo Robert i Agnieszka do siebie pasują.

21:57 - Na spotkaniu z Eugeniuszem były też Krysia i Stasia, które stwierdziły, że Lilianna pasuje do Eugeniusza.

Lilianna była najspokojniejsza z nas, idealna dla niego - stwierdziła Stasia.

21:52 - Eugeniusz całkowicie się wycofał ze związku z Lilianą. Po ostatniej randce pokazywanej w telewizji więcej się nie spotkali. Liliana przyznała, że Genio ją rozczarował. Eugeniusz powiedział, że nikomu nic nie obiecywał, więc ma "czyste serduszko". Na pytanie to dlaczego wybrał Liliannę odpowiedział...

"Bo musiała któraś zostać"

Lilianna jeszcze próbowała namówić go na wspólną wycieczkę, którą jej obiecał, ale wycofany Eugeniusz wykręcał się niskim ciśnieniem i tym, że nie lubi zimą ruszać się z domu. Chyba nikt tak nie rozczarował widzów w tym programie, jak właśnie Eugeniusz.

21:48 - Grzegorz i Ania to para, która planuje zaręczyny! Grzegorz dziękował Ani, że zgłosiła się do programu i mogli się odnaleźć.

21:45 - Ania wypomina Mariuszowi, że oświadczając się po paru dniach znajomości przed kamerami, postawił ją pod ścianą. Do tego pierścionek, który jej dał nie kupił on sam tylko jego mama. Mariusz próbował zaprzeczyć, ale w końcu się przyznał, że nie było go na niego stać. Ania Michalska rozczarowana Mariuszem, po programie nadal będzie szukać miłości. Stwierdziła, że na trzech mężczyznach świat się nie kończy.

Ania oddaje pierścionek Mariuszowi:

21:42 - Ania i Mariusz rozstali się po zakończeniu programu.

Mariusz zawiódł mnie w takich sytuacjach, w których mężczyzna powinien wspierać. Nigdy nie powinnam przyjmować tego pierścionka od niego - powiedziała Ania.

Ania po programie poznała Mariusza bliżej i jest nim całkowicie rozczarowana. Oboje podczas programu ledwo trzymali nerwy na wodzy, żeby się nie pokłócić.

21:40 - Ania spotyka się po kolei ze wszystkimi swoimi kandydatami. Łukasz, najmłodszy kandydat, był tym razem konkretny i jeszcze raz podziękował, że dała mu szansę. Kuba zmierzył się z Mariuszem po raz kolejny. Panowie nadal chyba nie pałają do siebie sympatią.

21:35 - Rolnicy bronią zachowania Rafała i Eugeniusza. Grzegorz szczególnie usprawiedliwiał zachowanie 27-latka mówiąc, że pokazane są fragmenty 2-minutowe, a wiele się działo poza kamerami. Przed nimi był stres. Rafał przyznał tajemniczo, że poznał w programie partnerkę z zadatkami na przyszłą żonę i że nauczył się, aby do kobiet jednak mówić wprost.

21:30 - Pierwszy pojawił się Grzegorz, który już zdradził, że udało mu się stworzyć związek. Eugeniusz zastanawia się, czy chce się spotkać ze swoimi wybrankami jeszcze raz (chyba z Lilianną mu nic nie wyszło). Ania zdradziła, że jej życie niewiele się zmieniło od tego przed programem. Za to Robert nie pojechał jeszcze do Paryża, jak kiedyś chciał z ukochaną osobą. Rafał jest gotowy na... konfrontację :).

21.25 - Rolnicy i wszystkie wybranki oraz kandydaci przybyli do Rulewa opowiedzieć czy udało im się stworzyć związki.