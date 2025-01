Co ze związkiem Rafała i Dominiki z "Rolnik szuka żony"? To pytanie z pewnością od jakiegoś czasu zadaje sobie wielu fanów programu Telewizyjnej Jedynki. Para niezbyt często pokazuje się razem, a ostatnio partnerka rolnika opublikowała kadr, na którym jest sama. Teraz również Rafał zaskoczył zdjęciem, na którym pozuje bez Dominiki... Spójrzcie, z kim spotkał się były uczestnik "Rolnik szuka żony".

Historia związku Rafała i Dominiki z "Rolnik szuka żony"

Rafał był jednym z uczestników jedenastej edycji "Rolnik szuka żony", a w programie o jego serce walczyły: Aneta, Dominika i Magda. Jako pierwsza z rolnikiem musiała pożegnać się Magda, z kolei Aneta była pewna, że jest faworytką Rafała. Dziś wiemy już, że w dniu wyboru rolnik zdecydował, że chce być z Dominiką.

Co do wyboru Dominiki byłem pewniejszy, że przyszłościowe to może być. Dominika jest taką osobą ciepłą, rodzinną mówił później rolnik.

W finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" Dominika zdradziła, że Rafał przez zimę będzie mieszkał u niej, a na wiosnę planują razem zamieszkać na gospodarstwie rolnika. Wiadomo, że uczestnicy "Rolnik szuka żony" razem powitali nowy rok, ale później do sieci nie trafiały ich wspólne zdjęcia.

Rafał z "Rolnik szuka żony" na zdjęciu bez Dominiki

W połowie stycznie br. Dominika z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła zdjęciem, na którym jest sama. Była uczestniczka programu prowadzonego przez Martę Manowską pokazała wówczas, że jak spędza czas w swoim mieszkaniu. Z pewnością już wtedy fani "Rolnika" zaczęli zastanawiać się, czemu Dominika pozuje bez swojego partnera. Teraz oliwy do ognia dolał sam Rafał publikując zdjęcie ze spotkania z innymi uczestnikami programu TVP. Rolnik udostępnił kadr, na którym pozuje z Joanną i Kamilem, Wiktorią i Sebastianem. Niestety, na fotografii nie widać Dominiki...

Mamy nadzieję, że Rafał i Dominika wkrótce pokażą się razem, a ich fani będą mogli odetchnąć z ulgą.

Instagram @rafalgajda0

"Rolnik szuka żony" połączył wiele par

"Rolnik szuka żony" zadebiutował na antenie Telewizyjnej Jedynki w 2014 roku, a do tej pory widzowie mogli oglądać aż jedenaście edycji. Przez ponad 10 lat program połączył wiele par. Do najpopularniejszych par, które poznały się właśnie dzięki hitowi o poszukujących miłości rolnikach, z pewnością należą: Ania i Grzesiek, Joanna i Kamil, Agnieszka i Robert, Adrianna i Michał oraz Małgosia i Paweł. Oni są dowodem na to, że w programie TVP można znaleźć swoją drugą połówkę.

Kiedy emisja 12. edycji "Rolnik szuka żony"?

Wiadomo już, że powstanie kolejna, dwunasta już edycja "Rolnik szuka żony". Producenci programu kilka tygodni temu poinformowali, że czekają na zgłoszenia rolników i rolniczek, którzy szukają miłości.

Na zgłoszenia czekamy do 28.02 pod tym formularzem

Do tej pory pilotażowe odcinki, w których mogliśmy poznać chętnych do wzięcia udziału w programie zawsze były emitowane w Wielkanoc, a we wrześniu ruszał "Rolnik szuka żony". Wszystko wskazuje na to, że w przypadku dwunastego sezonu będzie podobnie.

Czekacie już na najnowszą odsłonę programu?

Arsen Petrovych/TVP

