Po programie "Rolnik szuka żony" mamy pierwsze rozstanie. Krystyna i Kuba zerwali ze sobą. Zaskoczeniem było to, że para w ogóle była razem. Ale, jak widać, nie trwało to długo. 10 lutego Krystyna stwierdziła, że jednak Kuba Kordi to nie jest ten jedyny. Co napisała na swoim Facebooku? Padły ostre słowa...

W dniu dzisiejszym kończy się kolejny rozdział mojego życia. Są ludzie ważni i ważniejsi. Pamiętajmy, że życie jest krótkie! Nie marnujmy go na chamskich ludzi i nieuczciwe zachowania. Mężczyźni przychodzą i odchodzą, a przyjaciółki zostają! Więc skoro mężczyzna nie jest w stanie szanować moich przyjaciół, to jest nam zdecydowanie nie po drodze! P.S. Słowo wybacz nic nie kosztuje, a tak wiele zmienia... A pomaga się z chęci, a nie żeby cokolwiek komuś udowodnić! Shame on you, shame on me!

Pochodząca z Białorusi Krystyna w Rolnik szuka żony była kandydatką Roberta, który w kwietniu żeni się ze swoją wybranką Agnieszką. Za to Kuba startował do roli chłopaka Ani Michalskiej. Po programie Krystyna i Kuba próbowali szczęścia, ale widać się nie udało. Kuba na razie wrzuca zdjęcia z pozostałymi przyjaciółmi z Rolnik szuka żony - Martą i Łukaszem, którzy też po programie zdecydowali się być razem.

Wszystko może przeminąć, ale prawdziwa przyjaźń nie zna odległości i zostaje na zawsze - napisał na swoim Facebooku.

I szuka miłości dalej. Krystyna podobnie. Oby szybko ją znaleźli.

Jeszcze w styczniu Kuba i Krystyna dobrze się razem bawili.

Facebook

Teraz wiadomo, że Kuba z Krystyną się rozstali. Domyślamy się, że nie będą już utrzymywać kontaktu.

Facebook

Teraz Kuba pociesza się z przyjaciółmi z programu Rolnik szuka żony.