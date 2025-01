Rafał, wziął udział w 11. edycji "Rolnik szuka żony" i jego celem było znalezienie swojej drugiej połówki. Początkowo rolnik, pochodzący z Mazowsza wzbudzał mieszane uczucia wśród widzów, ale pozytywnie zaskoczył dojrzałym podejściem do życia i zaproszonych do gospodarstwa kobiet. Rafał do ostatniej chwili wahał się, czy powinien wybrać Anetę, czy Dominikę, a pierwsza kandydatka była niemal pewna, że to ona zostanie w gospodarstwie i czuła się już "panią domu". Tymczasem uczestnik 11. edycji zaskoczył wszystkich i postanowił kontynuować relację z Dominiką. Teraz Rafał zaskoczył nowym nagraniem i wspomina o przygotowaniach. O co chodzi?

Rafał z "Rolnik szuka żony" zapowiada zmiany

Program "Rolnik szuka żony" łączy ludzi i jest to niezaprzeczalny fakt. W 11. edycji programu powstały dwie pary: Ania i Marcin oraz Dominika i Rafał. Uczestnicy po zakończeniu przygody z randkowym show zniknęli z mediów społecznościowych i dość rzadko publikują wspólne zdjęcia, ku zaskoczeniu fanów programu. Do tej pory, pary, które znalazły miłość w "Rolnik szuka żony" stawały się bardzo aktywne w mediach społecznościowych, a nawet zaczęły karierę influencerek, jak chociażby Anna Bardowska, Marta Paszkin czy Małgorzata Borysewicz.

Tymczasem Dominika i Rafał bardzo rzadko publikują wspólne zdjęcia, a ostatnio internauci martwili się o ich relację, bo wygląda na to, że para nie zdecydowała się jeszcze na przeprowadzkę. Teraz Rafał publikuje zdjęcia ze swojego gospodarstwa i informuje, że zaczyna nowy sezon. A co z Dominiką?

Przygotowania do sezonu sałatowego napisał na Instagramie Rafał z 'Rolnik szuka żony'

Co dzieje się z Dominiką z "Rolnik szuka żony"?

Z kolei wszystko wskazuje na to, że Dominika nadal mieszka w Gdańsku, a teraz postanowiła zadbać o swoją formę. Jak wiadomo, koniec zimy to najlepszy motywator, aby powoli zadbać o siebie przed wiosną i latem. Dominika nie ukrywa, że nie jest łatwo, ale najwyraźniej nie zamierza się poddawać.

Ciężkie powroty do formy napisała Dominika na Instagramie.

Być może Dominika i Rafał niebawem zaskoczą wspólnym zdjęciem i rozwieją wątpliwości na temat kryzysu w ich związku.

Historia związku Dominiki i Rafała w "Rolnik szuka żony"

Dominika i Rafał poznali się w 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Rafał, 32-letni rolnik z południa Mazowsza, poszukiwał partnerki, która podzielałaby jego pasję do życia na wsi. Dominika, wyróżniająca się naturalną urodą i spokojnym usposobieniem, szybko zwróciła jego uwagę.

W trakcie programu Rafał wahał się między Dominiką a Anetą, jednak ostatecznie wybrał tę pierwszą. Ich relacja rozwijała się dynamicznie, a para stała się ulubieńcami widzów. Po zakończeniu show kontynuowali związek, dzieląc się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych.

Podczas świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony" para opowiedziała o swoich planach na przyszłość. Rafał przyznał, że choć jeszcze nie oświadczył się Dominice, to myśli o tym poważnie. W mediach pojawiły się również spekulacje na temat ciąży Dominiki, jednak sama zainteresowana zdementowała te plotki.

