W 11. edycji "Rolnik szuka żony" miłość znalazły dwie pary Dominika i Rafał oraz Ania i Marcin. W finałowym odcinku nie obyło się bez małego spięcia między Magdą a Marcinem, a rozmowa Wiktorii i Adama odbyła się w naprawdę chłodnej atmosferze. Poza tym uczestnicy byli zadowoleni z udziału w randkowym hicie Telewizji Polskiej i zachęcali kolejnych rolników, aby zgłaszali się do 12. edycji. Ostatnio w programie "Pytanie na śniadanie" o swoim uczuciu wprost z romantycznej Wenecji mówili Dominika i Rafał, a tu nagle rolnik publikuje zdjęcie w mediach społecznościowych, na którym jest sam. Co się wydarzyło?

Rafał z "Rolnik szuka żony" nagle opublikował to zdjęcie i pozuje na nim sam!

Rafał w 11. edycji "Rolnik szuka żony" początkowo budził mieszane uczucia i internauci sugerowali, że może powtórzyć historię Stanisława z 8. edycji, który ostatecznie odesłał do domu wszystkie swoje kandydatki. Rafał też nie ukrywał, że ma trudny wybór i do ostatniej chwili trzymał w niepewności zarówno swoje kandydatki, jak i widzów. Choć wiele osób sugerowało, że wybierze Anetę, to rolnik zaskoczył wszystkich i zdecydował się na relację u boku spokojnej i poważnie myślącej o życiu Dominiki.

W finale para informowała o tym, że ich związek rozwija się w swoim tempie, ale planują zamieszkać razem. Niedawno spędzili wspólny weekend w Wenecji, niebawem zobaczymy ich w świątecznym odcinku, a teraz Rafał z "Rolnik szuka żony" nagle zaskoczył zdjęciem, na którym pozuje sam. Okazuje się, że to zdjęcie z finału, a internauci są pod wrażeniem stylizacji rolnika i piszą wprost, że przy wyborze garnituru widać "kobiecą rękę":

Bardzo się cieszę, że udało się Panu odnaleźć miłość. Przesyłam samych serdeczności dla Was kochani i dni przepełnionych miłością.

Widać kobiecą rękę w doborze stroju

Między Dominiką i Rafałem nadal wszystko się układa i para może liczyć na ogromne wsparcie ze strony fanów programu "Rolnik szuka żony". Widzowie mają nadzieję, że w świątecznym odcinku kolejna para zdecyduje się ogłosić zaręczyny i być może będzie to właśnie Dominika i Rafał. Oboje uzupełniają się i choć kandydatka rolnika nie ukrywa, że wiele ich dzieli, ale chcą się poznawać i właśnie to może być ich romantyczna, ale i ekscytująca wspólna podróż przez życie.

Fot. Gałązka/AKPA

Rafał z 11. edycji "Rolnik szuka żony" okazał się poważnym mężczyzną, który faktycznie zgłosił się do randkowego programu właśnie po to, aby znaleźć drugą połówkę. Już na etapie czytania listów otwarcie mówił o tym, że szuka naturalnej dziewczyny, która podobnie jak on poważnie myśli o przeszłości i założeniu rodziny. Oby w kolejnej edycji więcej takich uczestników!

