Uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" nie przestają zaskakiwać! Niedawno w finałowym odcinku opowiedzieli o swoich wyborach i w pełni uzasadnili podjęte decyzje, a tymczasem okazuje się, że z czasem niektóre znajomości wkroczyły na nowy etap. W sieci pojawił się nowy kadr z sylwestrowej zabawy uczestników 11. edycji "Rolnika", a internauci patrzą tylko na jedną osobę. Czyżby po programie zmieniła decyzję?

Reklama

W 11. edycji "Rolnik szuka żony" powstała kolejna para?

Program "Rolnik szuka żony" okazał się prawdziwym hitem i już od 11. edycji łączy ludzi. W każdej edycji powstają kolejne pary, a czasem dopiero po zakończeniu przygody z programem uczestnicy znajdują miłość i czasem zdarza się, że osoby, biorące udział w różnych edycjach nagle ogłaszają, że są razem. Tak było ostatnio w przypadku Emilii z 4. edycji i Grzegorza z 5. sezonu. Para nie tylko jest razem, ale właśnie zostali rodzicami. Po ostatnim, 11. sezonie "Rolnika" swoje związki ogłosili Dominika i Rafał oraz Ania i Marcin. Teraz okazuje się, że być może to nie jedyne pary... Uwagę internautów zwróciło nowe zdjęcie uczestników 11. edycji zrobione podczas sylwestrowej imprezy, na którym Agata pozuje tuż obok Irka. Czyżby jednak byli parą, a nie tylko przyjaciółmi, jak deklarowali?

Irek zostawił ciężarówkę!? Teraz to żeś mnie zaimponował chłopie

Internauci natychmiast zwrócili uwagę na Agatę i Irka. Para w programie ostatecznie zdecydowała o tym, że zostają przyjaciółmi, ale nie będą kontynuować relacji po programie. Czyżby coś się zmieniło? Teraz Agata i Irek stoją obok siebie z promiennymi uśmiechami na twarzy, a w sieci już zaczęły się spekulacje na temat ich relacji.

O widzę, że jest pani Agata razem z Panem Irkiem, ale super. Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich.

Piękny widok, wszystkiego dobrego dla Państwa

Agatka jak pięknie śliczna fryzura i piękna sukienka

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Reklama

Sądzicie, że Irek jednak zrezygnował z pracy kierowcy ciężarówki i zdecydował się na powrót do Polski? Agata nie ukrywała, że to z pewnością ułatwiłoby mu nawiązanie stałej relacji. Być może kandydat 56-letniej rolniczki wziął te porady do serca? Co ciekawe, w komentarzach pojawia się też coraz więcej pytań o relację Wiktorii i Sebastiana. Widać, że uczestnicy 11. edycji naprawdę się zaprzyjaźnili.