Czy Rafał i Dominika z "Rolnik szuka żony" wciąż są razem? Co słychać u pary, która poznała się w ostatniej edycji programu? Takie pytania z pewnością zadają sobie wszyscy fani hitu Telewizyjnej Jedynki. Ostatnie zdjęcia, jakie pojawiały się na profilach Rafałą i Dominiki na Instagramie mogły wzbudzać niepokój, a najnowszy kadr wrzucony do sieci przez byłą uczestniczkę "Rolnik szuka żony" tylko podgrzewa atmosferę. Zobaczcie sami.

Historia związku Dominiki i Rafała z "Rolnik szuka żony"

Rafał i Dominika poznali się w jedenastej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rafał, 32-letni rolnik z Mazowsza, poszukiwał partnerki, która podzielałaby jego pasję do życia na wsi. Dominika, kandydatka rolnika, szybko zwróciła jego uwagę. W trakcie programu Rafał wahał się między Dominiką a Anetą, jednak ostatecznie wybrał tę pierwszą. Ich relacja rozwijała się dynamicznie, a para stała się ulubieńcami widzów. W finałowym odcinku para ogłosiła, że chce ze sobą zamieszkać.

Rafał się przeprowadza do mnie na zimę mówiła Dominika.

A już wiosną, jak zaczną się u mnie prace to już byśmy chcieli żeby Dominika przeprowadziła się do mnie dodał Rafał.

Rafał i Dominika z "Rolnik szuka żony" jednak nie zamieszkali razem?

Wiadomo, że Rafał i Dominika razem spędzili minionego sylwestra, ale od tamtej pory nie pokazywali w sieci wspólnych kadrów. Ostatnio Rafał sam spotkał się z uczestnikami "Rolnik szuka żony", a później pokazał zdjęcie ze swojego gospodarstwa. Kilka godzin po tym, jak rolnik poinformował, że przygotowuje się do "sezonu sałatowego", również Dominika opublikowała nowe zdjęcie. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" pokazała kadr z napisem Gdańsk, a to może oznaczać jedno- Dominika jest w swoim mieszkaniu w Trójmieście, a Rafał w swoim domu na Mazowszu.

Fani pary z pewnością zastanawiają się, co dzieje się ze związkiem Rafała i Dominiki i czemu nie publikują w mediach społecznościowych wspólnych zdjęć. Mamy nadzieję, że zakochani wkrótce pokażą się razem!

Pary, które poznały się dzięki "Rolnik szuka żony"

Program "Rolnik szuka żony" już od kilku lat jest jednym z największych hitów TVP. Produkcja doczekała się jedenastu edycji i wiadomo już, że ruszył casting do dwunastego sezonu. Do tej pory program połączył ze sobą sporo par, które do dziś są razem. Wśród par, które poznały się w "Rolnik szuka żony" znajdują się: Ania i Grzesiek Bardowscy, Robert i Agnieszka Filochowscy, Małgorzata i Paweł Borysewiczowie, Adrianna i Michał, Klaudia i Valentyn oraz Joanna i Kamil Osypowiczowie. W ostatniej, jedenastej edycji do tego grona dołączyli Rafał i Dominika oraz Marcin i Ania.

