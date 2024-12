Ostatni sezon "Rolnik szuka żony" był pełen emocji i zwrotów akcji. W pewnej chwili wydawać by się mogło, że rolnicy i rolniczki nie dobiorą się w pary ze swoimi kandydatami, a sezon zakończy się jednym wielkim rozczarowaniem. Na szczęście tak się nie stało. Powstały dwie pary, które od razu zostały polubione przez fanów. Swoje bratnie dusze w programie poznali Rafał i Marcin. Rafał i Dominika stworzyli parę oraz Marcin i Ania również postanowili dać sobie szansę.

Rafał i Dominika z 11. sezonu "Rolnik szuka żony" niezmiennie dostarczają swoim fanom wiele powodów do radości. Widać, że para traktuje się z ogromnym szacunkiem i uwielbia wspólnie spędzać czas, co ukazuje w szczególności ostatnie zdjęcie dodane przez Rafała i Dominikę na social mediach. Zakochani spędzili razem Boże Narodzenie, czym pochwalili się na Instagramie.

Szczere uśmiechy i cudowny świąteczny klimat na zajęciu sprawiły, że fani zaczęli komentować fotografię, którą dodali Dominika i Rafał.

Rafał i Dominika już od ogłoszenia wyboru Rafała podczas show są niezwykle dopingowani przez fanów. Para nie ukrywa, że ma wspólne plany na przyszłość i myśli nawet o zamieszkaniu razem.

Po Nowym Roku myślimy o przeprowadzce Dominiki do mnie

Po Nowym Roku myślimy o przeprowadzce Dominiki do mnie

Hodowca papryki i jego ukochana wystąpili również w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony". Rafał poprzez swoje czułe słowa, które zamieścił w liście, doprowadził Dominikę do łez.

Kochana Dominiko, piszę do Ciebie, aby wyrazić moją ogromną wdzięczność za to, że pojawiłaś się w moim życiu. Czas, który spędziliśmy razem, jest dla mnie naprawdę cenny i nie mogę przestać się uśmiechać, myśląc o naszej znajomości. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że miałem okazję Cię poznać. Twoja obecność sprawia, że każdy dzień staje się lepszy, pełen uśmiechu i radości. Dziękuję Ci za Twoją szczerość, uśmiech a przede wszystkim za to, że jesteś sobą. Cieszę się, że mam przy sobie kogoś tak wyjątkowego, jak Ty. Mam nadzieję, że nasza znajomość będzie się rozwijać i że przed nami jeszcze wiele pięknych chwil. Z całego serca dziękuję za Twoja obecność i że zdecydowałaś się na pierwszy krok na naszej wspólnej drodze. Rafał

- przeczytała łamiącym się głosem Dominika.