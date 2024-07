Rafał Kowal to najmłodszy uczestnik Rolnik szuka żony 2. Jednak, jak pokazał w programie, nie umie zaangażować się w związek. W ostatnim odcinku programu rozstał się z Justyną i pokazał na wizji, że sam po prostu nie wie, czego chce. Widzowie bardzo mocno go za to skrytykowali, nazywając... "młotem". Ale to wszystko dlatego, że Rafał był już kiedyś zakochany i nie wspomina tego dobrze. I dlatego teraz jest niezdecydowany czego chce: miłości czy może związku z rozsądku.

Byłem zakochany - przyznaje. Po tym doświadczeniu mam złamane serce... - czytamy "W Rewii".

Dlatego w programie "Rolnik szuka żony 2" Rafał zachowywał się dość dziwnie. Trzymał kandydatki na dystans, był czasem niemiły, nie zależało mu na niczym, a do tego traktowanie przez niego dziewczyn też pozostawiało wiele do życzenia. Pokazywał jakby wcale nie chciał wiązać się z żadną z nich. Już na początku programu widzowie zauważyli, ze Rafał raczej nie szuka żony. Posądzili go o to, że przyszedł do telewizji się polansować.

Pojawiły się też opinie, że rolnik jest jeszcze za młody i dlatego dziwnie zachowuje się na ekranie. Rafał ma 27 lat i wszyscy w rodzinie mu powtarzają, że powinien się ustatkować. Ale chyba jednak to prędko nie nastąpi.

