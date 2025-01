Absurdalne pytanie do Anety z "Rolnik szuka żony". Chodzi o Rafała i Dominikę

Aneta z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się odpowiedzieć na kilka pytań od fanów. Niektórzy jednak zdecydowali się przekroczyć granicę. Była kandydatka Rafała jednak nie zamierzała przemilczeć nawet takich pytań, które są nie na miejscu. Czy to, co powiedziała da niektórym coś do myślenia? Jedno z pytań "uderzyło" nawet w Dominikę. Czego dotyczyły?