W kolejnym odcinku "Rolnik szuka żony" emocji znów nie brakowało. W minioną niedzielę Telewizyjna Jedynka wyemitowała siódmą odsłonę programu, w którym Rafał pożegnał jedną ze swoich kandydatek, a z kolejną udał się na romantyczną randkę. Jedna z dziewczyn wyraźnie oczarowała rolnika, ale fani "Rolnik szuka żony" gorzko ją podsumowali. Po emisji odcinka w komentarzach zawrzało!

Fani "Rolnik szuka żony" ostro podsumowali Anetę

W siódmym odcinku Rafał z "Rolnik szuka żony" pożegnał Magdę, która na odchodne wbiła szpilę rywalce. Rolnik był jednak zaskoczony tym, jak dobrze Magda przyjęła wiadomość, że musi wrócić już do domu. Na gospodarstwie u Rafała zostały już tylko Dominika i Aneta. I chociaż rolnik stara się nie faworyzować żadnej z kandydatek to wydaje się, że to jednak Aneta bardziej go oczarowała. To właśnie ją rolnik zabrał na randkę w ostatnim odcinku programu. Rafał i Aneta pojechali quadami na łąkę, na której urządzili sobie piknik. Nie zabrakło trudnych pytań i zaskakujących wyznań. Aneta nie ukrywała, że ma już cały plan, jak może wyglądać ich wspólna przyszłość i kiedy może wrócić na gospodarstwo rolnika.

Ty byś chciał żebym spędziła tu kawałek urlopu? Jakbyś oczywiście podjął dobrą decyzję? Aneta zapytała wprost Rafała.

Jakby coś to naj najbardziej tak odpowiedział zaskoczony rolnik.

W sobotę bym musiała wrócić na chwilę, ale w niedzielę bym mogła być z powrotem. Ja już planowałam wszystko wyznała kandydatka.

Aneta zaskoczyła Rafała, który próbował dać do zrozumienia, że nie chce teraz podejmować ostatecznych decyzji i wciąż nie wie, kogo ostatecznie wybierze. Zachowanie Anety nie spodobało się fanom programu, którzy po emisji siódmego odcinka "Rolnik szuka żony" ostro podsumowali kandydatkę rolnika.

Oby nie z nią , chłopie uciekaj

Laska ma tupet, zryje mu beret

Straszne parcie na szkło u tej panienki, oby w czas otworzył oczy

Jakoś nie pasuje do niego. Nie czułam u niej szczerości, że chce z nim kontynuować tą znajomość

Aneta to cwana lisica komentują fani programu.

To nie pierwszy raz kiedy widzowie gorzko podsumowali zachowanie Anety. Już na początku edycji fani "Rolnik szuka żony" ostro podsumowali kandydatkę Rafała, a głos w tej sprawie zabrała nawet Joanna z ósmej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki.

Myślicie, że Rafał wybierze właśnie Anetę? A może jednak zdecyduje, że chce poznawać bliżej Dominikę? My już czekamy na kolejny odcinek "Rolnik szuka żony" i mamy nadzieję, że wtedy dowiemy się, kogo wybierze rolnik.