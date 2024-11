Po rewizytach fani programu "Rolnik szuka żony" mają wiele wątpliwości co do przyszłości relacji niektórych uczestników. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja u Rafała. Rolnik początkowo był postrzegany jako niezdecydowany i internauci sugerowali, że wybierze Anetę, a potem ich relacja nie przetrwa próby czasu, ale stało się inaczej. Rafał z "Rolnik szuka żony" wybrał Dominikę, a podczas rewizyty w Gdańsku uczestnik nawet zadeklarował, że na zimę chętnie przeniósłby się do swojej kandydatki. To jeszcze nie wszystko! Para bawiła się doskonale, a Rafał nie ukrywał, że bardzo docenił to, jakie atrakcje wybrała dla nich Dominika z myślą również o nim. Fani "Rolnika" są pod wrażeniem i piszą wprost:

Reklama

Ależ On zrobił dobre wrażenie. Rafał zaskoczył całą Polskę i pozamiatał sezon piszą wprost internauci.

Randka Rafała i Dominiki skradła serca widzów "Rolnik szuka żony"

Już po rewizytach u niektórych uczestników 11. edycji "Rolnik szuka żony". Marcin był zachwycony wizytą w rodzinnym domu Ani i nie ukrywał, że jej rodzina zrobiła na nim ogromne wrażenie, a nawet powiedział wprost, że myślą o tym, aby wspólnie zamieszkać. Wiktoria i Adam podczas wspólnego spotkania wspomnieli o zaręczynach, a tymczasem fani programu "Rolnik szuka żony" swoją uwagę skierowali w kierunku Dominiki i Rafała. Rolnik początkowo nie zrobił aż tak dobrego wrażenia na widzach, którzy sugerowali, że być może nawet odeśle wszystkie kandydatki, a teraz to właśnie Rafał cieszy się największą sympatią fanów, doceniających jego spokój i szczerość. Widać, że jest on faktycznie zauroczony swoją wybranką. Dominika też nie ukrywa, że między nimi powoli rodzi się uczucie, a podczas wspólnego spotkania pokazała, jak bardzo zależy mu na Rafale, co on nie tylko zobaczył, ale i docenił...

Internauci nie mają wątpliwości, że przed Dominiką i Rafałem jest wspólna przyszłość. Pojawiają się nawet głosy, że to najlepsza para w całym 11. sezonie programu "Rolnik szuka żony", a szczerość i rodzące się uczucie wszyscy mogą dostrzec.

Rafał dzisiaj wywarł pozytywne wrażenie. Bardzo taki ożywiony, jak nigdy dotąd. No super to chyba miłość

Super para , nie wiem czy nie najlepsza w tym sezonie

Na temat Rafała teraz pojawiają się same pochlebne komentarze, ale nie zawsze tak było! Początkowo rolnik był postrzegany jako niezdecydowany i bardzo spokojny uczestnik, a nawet pojawiały się porównania do Stanisława z 8. edycji. Teraz Rafał pokazał, że wystarczył wybór, aby emocje opadły i teraz wyrasta na najsympatyczniejszego uczestnika 11. edycji "Rolnik szuka żony".

To fajny chłopak, spokojny, co nie każdemu tutaj odpowiadało i dlatego był krytykowany. Oby im się udało.

Ludzie różnie reagują na pewne sytuacje. Udział w programie, był ogromnym stresem dla niego. Teraz już wybrał dziewczynę, przyzwyczaił się do nowej sytuacji i jest po prostu sobą.

Tyle hejtu pod jego adresem, a on super chłopa , naturalny miły na luzie

screen "Rolnik szuka żony"

Reklama

Kibicujecie Rafałowi i Dominice? Być może to ta para znów udowodni, że w programie "Rolnik szuka żony" można znaleźć miłość!