Aneta w 11. edycji "Rolnik szuka żony" walczyła o uczucia Rafała. Kandydatka rolnika była uczestniczką, która dała się poznać jako pewna siebie kobieta, która ma już plan i nie ukrywała, że jest gotowa zostać "panią domu". Podczas wspólnej randki z Rafałem przedstawiła nawet grafik ich najbliższych spotkań i wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z założeniami Anety, ale kiedy przyszedł czas decyzji, to Rafał zaskoczył wszystkich, wybierając Dominikę. Dziś sa szczęśliwi i okres zimowy mieli spędzić w Gdańsku u Dominiki, a teraz to Aneta pozuje z tego miasta. Czyżby odwiedziny?

Reklama

Aneta z "Rolnik szuka żony" pozuje w Gdańsku. Odwiedziła Dominikę i Rafała?

Aneta z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody z programem zaczęła już kolejny rozdział swojego życia i choć zaskoczyła w finale wyznaniem, że naprawdę zależało jej na relacji z Rafałem, ale mimo to życzyła parze szczęścia, choć wątpi w to, aby zdecydowali się zaprosić ją na ich ślub. Rafał i Dominika nie wracają już do tych chwil, ale cieszą się swoim szczęściem, publikując romantyczne kadry, na których wyglądają na naprawdę zakochanych, a teraz to Aneta znów zaskoczyła. Była kandydatka Rafała z "Rolnika" wybrała się nad polskie morze i nie ukrywa, że odwiedziła Gdańsk, w którym mieszka Dominika, aby zobaczyć ten słynny jarmark świąteczny.

Wszędzie jest pięknie i czuć świąteczny klimat, ale w rankingu na świąteczne jarmarki pierwsze miejsce zajął Gdańsk, więc za chwilę się meldujemy napisała na Instagaramie Aneta

Instagram @smolinskaaneta

Tymczasem, kiedy Aneta z "Rolnika" odwiedziła rodzinne miasto Dominiki, partnerka Rafała razem z rolnikiem wybrali się w romantyczną podróż do Wenecji. Para pokazała romantyczne kadry i widać, że czują się doskonale w swoim towarzystwie. Najwyraźniej spotkanie z Anetą to nie byłby dobry pomysł i choć uczestniczka życzyła parze szczęścia, to nie ukrywała, że poczuła coś więcej do Rafała i do końca była przekonana, że to właśnie ją wybierze. Tymczasem Dominika i Rafał już nie ukrywają swojego szczęścia i w sieci chwalą się kolejnymi romantycznymi kadrami. Miłość kwitnie!

Instagram @w.siodmym.niebie

Podczas ogłaszania ostatecznych decyzji nie tylko Aneta była zaskoczona wyborem Rafała, ale również widzowie. W końcu początkowo to Aneta była faworytką i nie ukrywała, że czuje się w gospodarstwie rolnika, jak u siebie. Tymczasem Rafał podjął inną decyzję i udało mu się znaleźć swoją drugą połówkę w randkowym hicie Jedynki. Sądzicie, że w świątecznym odcinku Dominika i Rafał ogłoszą zaręczyny?

Reklama

Zobacz także: Rafał z "Rolnika" jej nie wybrał. Teraz Magda zaskoczyła wyznaniem: "Poszłam tam po miłość, ale poznałam wyjątkowa osobę..."