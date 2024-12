Program "Rolnik szuka żony" od lat udowadnia, że miłość można odnaleźć w każdym wieku i w każdej sytuacji. Program nie tylko pomaga uczestnikom odnaleźć drugą połówkę, ale także wzbudza ogromne emocje wśród publiczności, która kibicuje bohaterom na każdym etapie ich drogi do szczęścia. Fani nie mogą już się doczekać kolejnej edycji, a w sieci właśnie pojawił się pilny komunikat!

Produkcja "Rolnik szuka żony" wydała pilny komunikat. Ma to związek z kolejną edycją

Show prowadzone przez Martę Manowską, czyli "Rolnik szuka żony" cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów Telewizji Polskiej. Produkcja, która skupia się na poszukiwaniu miłości przez uczestników mieszkających na wsi, przyciąga przed ekrany tysiące fanów, z zapartym tchem śledzących perypetie rolników i ich potencjalnych partnerek i partnerów. Każdy sezon dostarcza wielu emocji - od wzruszeń po zaskakujące zwroty akcji.

Dopiero co widzowie mieli okazję śledzić 11. edycję show, w której wystąpiło trzech rolników - 44-letni Sebastian, 37-letni Marcin i 32-letni Rafał oraz dwie rolniczki 23-letnia Wiktoria i 57-letnia Agata. W finale wyszło na jaw, że dwójce z nich udało się zdobyć to, po co przyszli do programu, czyli miłość. Marcina oczarowała Ania, a Rafał związał się z Dominiką. Jednak pozostali uczestnicy, choć nie mieli takiego szczęścia, nie żałują wzięcia udziału w programie.

Nie żałuję niczego. To był super czas. Super ekipa. Zyskałam wielu przyjaciół - pisała ostatnio Agata w sieci.

Również Wiktoria, która przeżyła bolesne rozstanie z Adamem, mimo wszystko cieszy się, że wzięła udział w uwielbianym przez widzów show.

Niestety, nie każda historia kończy się happy endem… (...) Co prawda, cała ta historia nie zakończyła się tak, jak bym chciała, były to dla mnie bardzo ciężkie chwile, ale wierzę, że tak miało być, że dzięki tej sytuacji nauczyłam się czegoś ważnego o życiu, relacjach i wszystko to, czego doświadczyłam, w przyszłości zaowocuje piękną i pełną wartości relacją z drugim człowiekiem - wyznała w finałowym odcinku Wiktoria.

Wiktoria w finałowym odcinku zachęciła innych do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie show.

Produkcja show niespodziewanie opublikowała w sieci pilny komunikat, dotyczący tego do kiedy można wysyłać zgłoszenia do kolejnej, 12. już edycji, a to nie wszystko!

Na zgłoszenia czekamy do 28.02 pod tym formularzem - poinformowano na oficjalnym profilu 'Rolnik szuka żony' na Instagramie.

Produkcja postanowiła rozwiać też pozostałe wątpliwości widzów i przekazano, że nie ma znaczenia wielkość gospodarstwa rolników zgłaszających się do show, a także nie ma górnej granicy wieku uczestników. Jedynymi wymogami są ukończenie osiemnastu lat i każdy musi zgłosić się sam. Fani programu byli również ciekawi, czy do show mogą się zgłaszać osoby homoseksualne.

Jak w przypadku każdej osoby, czekamy na zgłoszenia - przekazano.

Planujecie oglądać kolejną edycję "Rolnika"?

