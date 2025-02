W programie "Żona dla Polaka" relacja między Andżeliką a Sebastianem przeszła przez różne etapy, ostatecznie prowadząc do rozstania. Po zakończeniu programu Andżelika podzieliła się swoimi odczuciami na temat Sebastiana i ich wspólnej historii.

Andżelika z "Żony dla Polaka" zabrała głos po finale

Andżelika po finale pierwszej edycji programu "Żona dla Polaka" przyznała, że Sebastian okazał się inny, niż początkowo się prezentował. Po zakończeniu zdjęć Andżelika zdecydowała się zakończyć wszelkie kontakty z Sebastianem, nawet te koleżeńskie. Najwyraźniej nie rozstali się w zbyt dobrej atmosferze.

Po emocjach finałowego odcinka 'Żony dla Polaka" Andżelika zdecydowała się zorganizować sesję pytań i odpowiedzi na swoim profilu na Instagramie, gdzie została zapytana o to, czy utrzymuje relację z Sebastianem, na co odpowiedziała: "Zakończyłam z nim przygodę w dniu finału." Przy okazji kandydatka informatyka z Chicago zdradziła też, że prywatnie zachowywał się tak, jak zostało to pokazane w telewizji.

Był taki jak w tv. napisała wprost Andżelika z 'Żona dla Polaka'

Co ciekawe, Andżelika z "Żony dla Polaka" przyznała, że oboje wiedzieli, że nie są dla siebie, ale przez jakiś czas sama kreowała sobie inne wyobrażenia:

Ile można ciągnąć coś na siłę? I po co się męczyć? Oboje wiedzieliśmy, że do siebie nie pasujemy. Na początku kreowałam sobie jedynie pewne wyobrażenia, które nie miały racji bytu. odpowiedziała podczas Q&A na Instagramie.

Andżelika z "Żony dla Polaka" o Sebastianie

Internauci dopytywali, czy parze nie wyszło ze względu na to, że Sebastian jest osobą, która lubi przebywać w domowym zaciszu. Andżelika odpowiedziała i mówi wprost, że to nie był jedyny powód. Uczestniczka pierwszej edycji "Żony dla Polakał wyznała wprost, że nie chce matkować swojemu partnerowi.

Nie. Było wiele elementów pokazujących, że do siebie nie pasujemy. Lubię ludzi, jestem otwarta, czasem szalona, spontaniczna. Nie chce związku, gdzie mam rolę matki dla partnera. przyznała wprost Andżelika.

Andżelika z "Żony dla Polaka" chce wrócić do Stanów Zjednoczonych

Związek Andżeliki i Sebastiana z "Żony dla Polaka" już się zakończył, ale to nie oznacza, że uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej nie planuje wrócić do Stanów Zjednoczonych. Andżelika właśnie zaskoczyła widzów programu wyznaniem na temat powrotu do USA. Okazuje się, że chce tam polecieć jeszcze w tym roku. Co prawda, aktualnie nie planuje zostać tam na stałe, ale najwyraźniej życie w Chicago spodobało jej się na tyle, że chce wrócić i to dość szybko.

Na stałe? Nie wiem zobaczymy.

Andżelika jest gotowa na wielkie zmiany w swoim życiu i nowy związek.

Zmiany są częścią życia. Mam 25 lat, całe życie przede mną. Jednak moja przygoda z USA, potwierdzam, że się nie zakończyła. podsumowała Andżelika.

Spodziewaliście się takiej decyzji?

