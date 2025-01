Takich scen w programie "Żona dla Polaka" nie spodziewał się chyba nikt! W najnowszym odcinku produkcji o poszukujących miłości Polakach, którzy na stałe mieszkają w Stanach Zjednoczonych, kandydatki Łukasza przerwały milczenie i przeprowadziły z nim poważną rozmowę. Wyszło na jaw, że Łukasz utrzymuje kontakt z innymi kobietami, co nie spodobało się Monice, Amandzie, Idze i Paulinie. Jak tłumaczył się uczestnik "Żona dla Polaka"?

Łukasz jest jednym z uczestników nowego randkowego show, które jest emitowane przez Telewizyjną Jedynkę. W programie "Żona dla Polaka" o serce 35-letniego przystojniaka rywalizują: 28-letnia Monika, 32-letnia Iga, 32-letnia Amanda oraz 29-letnia Paulina. W najnowszym odcinku produkcji widzowie mogli zobaczyć, jak Łukasz spędza czas ze swoimi kandydatkami. W pewnym momencie doszło do poważnej i zaskakującej rozmowy, która zaczęła się dość niewinnie.

Łukasz nie ukrywał zaskoczenia.

Nagle produkcja "Żony dla Polaka" pokazała fragment nagrań, na których widać, jak Łukasz podczas wspólnej podróży z kandydatkami odbiera wiadomości na swoim telefonie.

Widziałyśmy jak przychodzą różne wiadomości. Jeżeli takie rzeczy są to wiadomo, że podejrzenia się pojawiają

Kandydatki Łukasza zwróciły mu uwagę, że dość często pisze z innymi kobietami.

Uczestnik programu zapewniał, że nie jest z nikim w bliskiej relacji, a kobiety z którymi pisze mają partnerów i są jedynie jego przyjaciółkami. Nagle, w trakcie rozmowy Łukasza z kandydatkami uczestnik dostał kolejną wiadomość od znajomej!

To jest wnuczka mojego pierwszego szefa, ona teraz skończyła college, ma 24 lata. Możemy zadzwonić. Wszystkie karty na stół, ja nie mam nic do ukrycia

Łukasz zadzwonił do tajemniczej przyjaciółki, a jego kandydatki zapytały wprost, czy są razem!

Mamy do ciebie parę pytań. Czy ty jesteś w związku z Łukaszem? Coś Was łączy?

Nie, on jest przyjacielem rodziny, zna całą moją rodzinę, jesteśmy tylko przyjaciółmi

Paulina chyba nie do końca uwierzyła w tłumaczenia przyjaciółki Łukasza.

Gdybym ja była koleżanką Łukasza i gdyby jakieś dziewczyny zadzwoniły do mnie to pewnie powiedziałabym dokładnie to samo

skomentowała przed kamerą.