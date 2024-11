W ubiegłej edycji "Tańca z Gwiazdami" Maffashion i Michał Danilczuk znaleźli się na podium, ustępując miejsca jedynie Roksanie Węgiel i Anicie Sokołowskiej, która ostatecznie wygrała kryształową kulę. W aktualnej taneczny partner Julii Kuczyńskiej walczy o zwycięstwo u boku Majki Jeżowskiej. Maffashion, chociaż już nie na parkiecie, obecna jest w studiu niemal co tydzień, by dopingować swoją ulubioną parę. Okazuje się, że podczas najbliższego odcinka ponownie będzie miała okazję wejść na parkiet.

To było moim marzeniem (...) i jest jednak mi dane i super - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Maffashion o powrocie do "Tańca z Gwiazdami". Co zatańczy z Danilczukiem i Jeżowską?

W obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie brakuje emocji. Uczestnicy dopiero co mieli okazję zaprosić do wspólnych tańców swoich bliskich a znowu się okazało, że pojawią się na parkiecie w powiększonym składzie. Każdy z uczestników miał okazję zaprosić do trio wybraną przez siebie gwiazdę. Tym sposobem okazało się, że Maffashion wraca do "Tańca z Gwiazdami" i to z Michałem Danilczukiem i Majką Jeżowską. W rozmowie z Party.pl, zdradziła szczegóły tego występu. Okazuje się, że jest spełnieniem jej marzeń:

Tańczymy taniec współczesny, co jest kolejnym czymś pięknym dla mnie, ponieważ ja nawet użalałam się ostatnio nad tym, ponieważ byliśmy z Michałem jedyną parą, która w naszej edycji nie tańczyła tańca współczesnego. Tańca na gołych stopach, bez tych butów tanecznych, które często powodują wiele otarć. To było moim marzeniem (...) i jest jednak mi dane i super.

Maffashion mówi wprost, że jest to "jeden z piękniejszych tańców, które można zatańczyć w tym programie". Zobaczcie nasz nowy wywiad.

