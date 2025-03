Maria Jeleniewska to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, której działalność na TikToku przyciągnęła miliony obserwatorów. Jej kreatywność i charyzma sprawiły, że stała się czołową postacią w świecie social mediów. Influencerka bierze udział w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie tańczy u boku Jacka Jeschke. W 4. odcinku programu miała wyjątkową okazję zaprosić na parkiet bliską osobę - padło na jej mamę Iwonę. Jak już wiadomo, był to "strzał w dziesiątkę". Marysia i jej mama przed naszą kamerą opowiedziały o przygotowaniach do tego wyjątkowego odcinka. A to nie wszystko.

Mama Marysi Jeleniewskiej skradła show w "TzG"

W 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami" Marysia Jeleniewska wystąpiła na parkiecie nie tylko z Jackiem Jeschke, ale także z mamą Iwoną. Choć mama Marysi przyznała, że nie czuje się swobodnie przed kamerami, poradziła sobie znakomicie i zyskała sympatię widzów oraz jurorów. Ich występ pełen energii, humoru i rodzinnej atmosfery zachwycił publiczność, ale prawdziwą furorę zrobił szpagat wykonany przez mamę Marysi. Ten efektowny element choreografii stał się hitem wieczoru i kluczowym momentem występu.

Mama zrobiła szpagat, więc powiedziała, że nie ma innej opcji jak czterdziestka w tym odcinku. Dziękuje, że wpadałaś, bo dawno takiej liczby nie widzieliśmy - stwierdziła Marysia.

Sama mama Marysi przyznała, że nie było łatwo:

Zawsze o sobie mówię, że jestem z drugiego rzędu. Jestem gdzieś z tyłu, a teraz musiałam być tak naprawdę na froncie i to jest bardzo trudne, ale trzeba czasami wyjść ze swojej strefy komfortu i tyle(...) Wylecieć nawet na Jacku gdzieś w przestworza - przyznała pani Iwona.

Mimo tremy, mama Marysi w pełni zaangażowała się w przygotowania i stworzyła niezapomniany występ, który zapewnił im maksymalne 40 punktów. A co jeszcze wyznały Marysia i jej mama? Przekonajcie się sami, oglądając nasze wideo!

