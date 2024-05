Maffashion na długo zapamięta swój udział w "Tańcu z Gwiazdami", w końcu dotarła aż do wielkiego finału. W trakcie trwania show plotkowano także o tym, czy z Michałem Danilczukiem nie łączy jej coś więcej. Teraz influencerka ponownie nawiązała do przygody w programie i wyznała:

Tygodnie mijają a u nas bez zmian - napisała na Instagramie.

Wideo, które pokazała jest urocze.

Maffashion wspomina "Taniec z Gwiazdami" uroczym nagraniem

Kiedy Maffashion tańczyła w "Tańcu z Gwiazdami" jej synek był jej największym fanem i oglądał w domu każdy występ. Maffashion pokazała nawet reakcję synka na jej występ w finale "TzG". Nie ma wątpliwości, że Bastek podziwia jej talent. Chociaż od zakończenia programu minęło już trzy tygodnie, synek niezmiennie prosi mamę by włączała mu nagrania ze swoim udziałem:

Tygodnie mijają, a u nas bez zmian - napisała Maffashion.

Udział Maffahion w programie "Taniec z Gwiazdami" budził emocje nie tylko ze względu na talent influencerki a także ze względu na jej relację z programowym partnerem Michałem Danilczukiem. Fani nawet dopatrywali się czy nie ma między nimi czegoś więcej niż zwykłej znajomości. Plotki o romansie Maffashion i Michała Danilczuka niedawno podsycił fakt, że zabrała go na aż dwie uroczystości rodzinne.

Co ciekawe, Michał Danilczuk kilkukrotnie wspominał, że Julia Kuczyńska to piękna kobieta. W dodatku internauci na podstawie ich wspólnych wywiadów wysnuli teorię, że tancerz patrzy na Maffashion w "inny" sposób. Nie jest też tajemnicą, że Michał Danilczuk jest singlem, podobnie jak jego programowa partnerka. To wystarczyło, by fani duetu pozwolili sobie wierzyć w taką wersję. Jednak czy ma ona coś wspólnego z rzeczywistością? Ani Maffashion ani Michał Danilczuk nie komentowali tych rewelacji, chociaż nie ukrywają, że kontynuują swoją znajomość po programie.

