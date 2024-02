Treningi uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami" ruszyły pełną parą. Maffashion, która ma pojawić się na parkiecie z Michałem Danilczukiem ma już za sobą pierwsze kontuzje. Czy zobaczymy tę parę w pierwszym odcinku tanecznego show? Gwiazda i tancerz opowiedzieli o swoich wyzwaniach jeszcze przed rozpoczęciem programu.

Już niebawem na antenie Polsatu pojawi się nowa edycja "Tańca z gwiazdami", która jeszcze przed rozpoczęciem wzbudza wiele emocji. Na parkiecie tanecznego show o "Kryształową Kulę" powalczą takie gwiazdy jak Filip Chajzer, Maciej Musiał, Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska czy Julia Kulczyńska znana jako Maffashion. Gwiazdy i tancerze już rozpoczęli przygotowania do pierwszego odcinka, który niebawem pojawi się na antenie. Uczestnicy intensywnie trenują na sali, czym chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. Okazuje się jednak, że niektórzy z nich mają już za sobą pierwsze kontuzje. Taneczny partner Maffashion postanowił opowiedzieć o wyzwaniach, z którymi muszą się zmierzyć.

Staramy się podchodzić do treningu bardzo mądrze. Jeśli jest jakaś namiastka kontuzji, to staram się odpuścić Julii i wysłać ją do fizjoterapeuty. Jest to mnogość treningów, którą teraz pokonujemy. Pierwszy taniec jest wymagający, to jest normalne, nie tylko Julia, ale wielu uczestników ma pierwsze kontuzje. Kostki skręcone, naciągnięcia... To samo w przypadku Julii. Julia jest bardzo drobna. (...) Czasami wolimy odpuścić

— wyjawił Michał Danilczuk w rozmowie z ''Pomponikiem''.