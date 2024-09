Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom ogrom emocji - i to nie tylko w kontekście tanecznych popisów. Do show powróciła - co prawda na widownię - Katarzyna Cichopek, a jeden z jurorów wygadał się ws. związku tancerza Michała Danilczuka! To nie było uzgodnione?

Rafał Maserak zdradził prawdę o relacji Michała Danilczuka i Maffashion

W drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami", którego motywem przewodnim był bal, wszystkie pary mogły udowodnić, że noty otrzymane tydzień temu nie były przypadkowe. Majka Jeżowska i Michał Danilczuk mieli okazję zaprezentować się w ognistym tangu, które spotkało się ze sporą przychylnością jury. 64-latka pokazała się w bardzo sensualnym wydaniu, co doceniło jury, a zwłaszcza Ewa Kasprzyk.

Jurorka nie spodziewała się chyba jednak, że jej słowa będą miały takie konsekwencje!

Dałaś Michałowi wszystko - powagę, sensualność, seks i jeszcze więcej na pewno poza - zwróciła się do Majki Jeżowskiej Ewa Kasprzyk.

Na te słowa Rafał Maserak postanowił nieco "przystopować" koleżankę z jury i bez zastanowienia wypalił:

Stop, stop, bo tam jego dziewczyna siedzi - rzucił w stronę Ewy Kasprzyk Rafał Maserak.

Nie da się ukryć, że Maffashion wspiera Michała Danilczuka w "Tańcu z Gwiazdami", czego wyraz dała m.in. zachęcając fanów do głosowania jeszcze przed startem drugiego odcinka show. Julia Kuczyńska pojawiła się też na widowni show:

Pamiętajcie… bo wszystkie dzieci nasze są! Powodzenia wszystkim! Michał Danilczuk, Majka Jeżowska, rozwalcie system - napisała Maffashion.



Fani od dawna spekulują nt. tego, co tak naprawdę łączy taneczną parę z poprzedniej edycji "TzG". Spodziewaliście się, że to właśnie w ten sposób cała Polska oficjalnie dowie się o związku Julii Kuczyńskiej i Michała Danilczuka?

