Maffashion opublikowała serię zdjęć na swoim profilu na Instagramie. Fanom nie umknęło, w jaki sposób Michał Danilczuk zwrócił się do blogerki. To jedynie podsyci plotki o ich relacji!

Tak Danilczuk nazywa Maffashion

Niedawno para spędziła wspólne wakacje w Dubaju, co potwierdziła Julia, publikując na swoim Instagramie serię zdjęć z podróży. Wśród nich znalazły się romantyczne ujęcia z Michałem, które wywołały lawinę pozytywnych komentarzy od fanów. Internauci nie szczędzili komplementów. Teraz Maffashion dodała zdjęcia z przygotowań do kolejnego tajemniczego projektu, a Michał od razu skomentował to jednym słowem:

Najpiękniejsza

To słowo nie pozostawia złudzeń, że parę łączy bliższa relacja. Maffashion wspiera Michała we wszelkich projektach zawodowych, a niedawno nawet złożyła mu pełne wzruszeń życzenia urodzinowe!

Michał Danilczuk nazwał Maffashion "swoją dziewczyną"?

Mimo licznych spekulacji, zarówno Julia, jak i Michał, unikali jednoznacznych wypowiedzi na temat swojej relacji. Jednak w grudniu 2024 roku Michał w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" zdradził, że po otrzymaniu propozycji udziału w programie "You Can Dance – Po prostu tańcz!" zadzwonił do "dziewczyny", która zareagowała entuzjastycznie i wyraziła dumę z jego osiągnięcia. Choć nie padło imię, wielu fanów uznało to za potwierdzenie związku z Maffashion.

Zadzwoniłem do dziewczyny. Zaczęła krzyczeć w słuchawkę, mówiąc, że właśnie na to czekaliśmy i bardzo się cieszy, jest dumna. Mam ogromne wsparcie w jej osobie. - mówił w rozmowie z Dzień Dobry TVN.

Premierowy odcinek "You Can Dance" odbędzie się już jutro. Jesteście ciekawi, jak w roli jurora poradzi sobie Michał Danilczuk?

Danilczuk i Maffashion poznali się w "Tańcu z Gwiazdami"

Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, oraz Michał Danilczuk poznali się podczas 14. edycji programu "Taniec z gwiazdami" wiosną 2024 roku. Od pierwszych treningów między influencerką a tancerzem zawiązała się nić porozumienia, co zaowocowało nie tylko udanymi występami na parkiecie, ale także licznymi spekulacjami na temat ich relacji poza programem. Po zakończeniu programu, w którym zajęli trzecie miejsce, ich znajomość nie zakończyła się. Wspólnie uczestniczyli w różnych wydarzeniach towarzyskich, takich jak wesele Roksany Węgiel nad jeziorem Como czy festiwal w Sopocie. Ich wspólne zdjęcia z tych wydarzeń były szeroko komentowane przez fanów i media.

Mimo licznych spekulacji i pytań ze strony mediów, zarówno Maffashion, jak i Michał Danilczuk, konsekwentnie unikali jednoznacznych odpowiedzi na temat charakteru ich relacji. W wywiadach podkreślali, że łączy ich głęboka przyjaźń, a wszelkie szczegóły dotyczące ich życia prywatnego wolą zachować dla siebie.

