Julia Kuczyńska "Maffashion" i Michał Danilczuk poznali się przy okazji 14. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie bardzo się do siebie zbliżyli. Tancerz w 15. edycji programu został dobrany w parę z Majką Jeżowską, jednak jego była partnerka taneczna, nadal mocno go wspiera i pojawiła się na widowni w drugim odcinku kultowego show!

Tak "Maffashion" wspiera Michała Danilczuka

Program "Taniec z gwiazdami" zawsze przyciąga przed telewizory miliony widzów, którzy z zapartym tchem śledzą zmagania swoich ulubieńców w walce o kryształową kulę. 14. edycja tanecznego show była na bardzo wysokim poziomie i do finału zakwalifikowali się: Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Roksana Węgiel i Michał Kassin, a także Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk.

Ta ostatnia para po udziale w programie bardzo się do siebie zbliżyła i niemal całe wakacje spędzili wspólnie. Tancerz i blogerka widziani byli wspólnie m.in. na weselu znajomych we Włoszech, ślubie Roksany Węgiel, a także na wspólnych wakacjach z synkiem Kuczyńskiej. Choć oboje wymownie milczą na temat tego, co ich łączy, w sieci nie brakuje spekulacji, że jest to coś więcej niż przyjaźń.

Kilka godzin temu w mediach społecznościowych Julii Kuczyńskiej i Michała Danilczuka pojawiła się obszerna relacja z urodzin Maffashion, które 37. latka spędziła w objęciach przystojnego tancerza. Julia w niedzielę wieczór nie zamierzała jednak odpoczywać, a niespodziewanie pojawiła się na... drugim odcinku "Tańca z gwiazdami"! Influencerka już wcześniej zapowiadała, że pojawi się, by wspierać Danilczuka.

Jak miło być tu znowu - stwierdziła Kuczyńska.

Kuczyńska nie ukrywała, że przedpremierowo miała okazję zobaczyć taniec Michała Danilczuka.

Ja już widziałam, jak Michał tańczy będzie przepięknie. - oceniła Kuczyńska.

To jednak nie wszystko. Tuż po tańcu Michała Danilczuka i Majki Jeżowskiej jeden z jurorów, Rafał Maserak, wygadał się nt. tego, co łączy tancerza z Maffashion:

Tam (na widowni - przyp. red.) jego dziewczyna siedzi - wypalił juror.

Widzieliście już taniec Majki i Michała? Jak waszym zdaniem sobie poradzili?

