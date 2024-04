Julia Kuczyńska, bardziej znana jako Maffashion, walczy o "kryształową kulę" w "Tańcu z Gwiazdami". Jej kilkuletni synek jest jej najwierniejszym kibicem. Zapytaliśmy Julię, o reakcje jej synka Bastka na jej taniec. Jak myślicie, co maluch mógł powiedzieć? To, co opowiedziała nam Julia Kuczyńska jest przeurocze. Zobaczcie sami.

"Taniec z gwiazdami". Maffashion o reakcji synka na jej taniec

Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, wzbudza wiele emocji swoim udziałem w programie "Taniec z gwiazdami". Jej coraz lepsze występy są doceniane zarówno przez jurorów, jak i widzów. W ostatnim wielkanocnym odcinku Maffashion i Michał Danilczuk zatańczyli rumbę. Julia Kuczyńska zadedykowała swój występ synkowi. Para dostała 32 punkty od jurorów.

Julia prywatnie jest mamą Bastka, który jest jednym z jej największych kibiców. Reporterka Party.pl zapytała Julię, jaki jest najlepszy komentarz Bastka na taniec mamy i Danilczuka.

Mama, suuuuuper. miał powiedzieć 3-letni syn Kuczyńskiej.

Widać, że synek jest jej ogromnym wsparciem. Co jeszcze zdradziła nam Maffashion na temat tego, co dzieje się w jej życiu w trakcie udziału w "Tańcu z Gwiazdami"? Koniecznie obejrzyjcie cała rozmowę z Maffashion.

