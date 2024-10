Jeżowska i Danilczuk w "TzG" zatańczą w trio z wyjątkową gwiazdą. "Nie chciałabym zaszkodzić"

Najbliższy, niedzielny występ Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka może zbliżyć parę do zwycięstwa w "Tańcu z Gwiazdami", a wszystko za sprawą tej gwiazdy - do jednego z tańców zaprosili uczestniczkę poprzedniej serii tanecznego show Polsatu. "Tańczę na czyjś rachunek. To innego rodzaju stres" - mówi nam. O kim mowa?