Podczas programu "Taniec z Gwiazdami" na widowni zasiadają zaproszeni goście oraz bliscy uczestników. Majka Jeżowska zaprosiła swojego wieloletniego przyjaciela- Piotra Gąsowskiego, a Michał Danilczuk mógł ponownie liczyć na wsparcie ze strony Maffashion. Co więcej, mężczyzna coraz śmielej pokazuje kobietę w social mediach, a teraz przeszedł samego siebie!

Cieszę się, że Danilczuk w taki sposób nazywa Maffashion

"Taniec z Gwiazdami" wzbudza w fanach wielkie emocje. Tegoroczna edycja show jest niezwykle różnorodna i produkcja stara się wprowadzać coś nowego. Wczorajszy wieczór był pod hasłem rocka i właśnie w takim stylu były stroje i występy gwiazd oraz tancerzy. Co więcej, produkcja 'Tańca z Gwiazdami" wymyśliła totalną nowość, która polegała na zamienieniu się partnerami i zatańczeniu rock&rolla, za którego mogli zgarnąć aż cztery punkty! Widać, że pary doskonale się przy tym bawiły, jednak z tyłu głowy mieli myśl, że tym razem mają odpaść aż dwie pary i załączyła im się nutka rywalizacji!

Jak co tydzień każdy uczestnik show mógł liczyć na wsparcie swoich bliskich, którzy zasiadają na trybunach oraz przy stolikach. Niedawno na widowni "Tańca z Gwiazdami" pojawiła się Doda, a tym razem zmagania uczestników podziwiała Maffashion. Blogerka oficjalnie mówi o tym, że najmocniej kibicuje parze numer 11, czyli Michałowi Danilczukowi i Majce Jeżowskiej. Podczas trwania odcinka tancerz nagrał Maffashion i wprost napisał:

No hej piękna

W ostatnim czasie coraz śmielej para pokazuje się razem i komplementuje nawzajem. Osobiście bardzo mnie to cieszy, że już nie kryją się ze swoją zażyłą relacją. Kilka dni temu Maffashion i Michał Danilczuk w środku nocy postanowili potańczyć, a innym razem pod studiem "Tańca z Gwiazdami" zostali przyłapani na czułościach. Co więcej, kilka odcinków temu Maffashion pojawiła się na widowni show, a Rafał Maserak poinformował wszystkich, że jest ona dziewczyną Michała Danilczuka. Oczywiście, później tłumaczył się ze swoich słów, jednak to podsyciło jeszcze więcej plotek w tym temacie.

Wczorajszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" opuściły dwie pary i ku zaskoczeniu wielu byli to: Anna-Maria Sieklucka oraz Mchał Kassin, a także Filip Lato z Julią Suryś. W strefie pra zagrożonych znaleźli się również Michał Danilczuk i Majka Jeżowska i zapewne Maffashion była przerażona, że to właśnie ta para opuści program. Na całe szczęście Michał i Majka mogą zacząć przygotowania do kolejnego już odcinka tanecznego formatu, w którym pozostało jedynie 6 par!

Przypominamy, że Michał Danilczuk i Maffashion poznali się w ubiegłej edycji "Tańca z Gwiazdami", w której byli parą taneczną. Od początku fani zauważyli pewnego rodzaju chemię między nimi, jednak ci nieustannie mówili, że łączy ich przyjaźń. Po zakończonej edycji para co chwilę się spotykała podczas ważnych uroczystości rodzinnych, imprezowali, a nawet wyjechali na wspólne wakacje do Turcji! To podsycało plotki o ich romansie, jednak po dziś dzień zarówno Maffashion, jak i Michał nie powiedzieli wprost co ich łączy.

Oglądaliście wczorajszy odcinek "Tańca z Gwiazdami"? Ja tak i przyznam szczerze, że świetnie się patrzyło na to, w jaki sposób Maff wspiera tancerza!

