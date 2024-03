Widzowie "Tańca z Gwiazdami" wypatrują romansów w nowej edycji tanecznego show. Atmosferę wokół uczestników potrafi podgrzać również sama produkcja. Na scenie nie brakuje również zmysłowych tańców, które sprzyjają prezentowaniu ognistych uczuć. Na ostatnich nagraniach, które pojawiły się w sieci widać Maffashion i Michała Danilczuka z "Tańca z Gwiazdami" w romantycznych objęciach. Próby przed rumbą sprawiają, że uśmiechy nie schodzą im z twarzy. Zobaczcie dlaczego.

"Taniec z Gwiazdami": Maffashion i Michał Danilczuk trenują rumbę

Maffashion każdą wolną chwilę spędza z Michałem Danilczukiem. Nic dziwnego, w końcu ciężko trenują przed każdym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Chociaż Julia Kuczyńska skupia się głównie na tańcu, zdarza się, że widzowie i media doszukują się w projekcie czegoś więcej. Doszło już m. in. do niezręcznej sytuacji, kiedy Paulina Sykut podczas rozmowy zakłopotała blogerkę sugerując, że jako pasujące do siebie znaki zodiaku, spokojnie mogliby iść razem przez życie. Niedawno z podobną sytuacją musiał mierzyć się Maciej Musiał, kiedy zapytano go o relacje z Darią Sytą a rewelacje dotyczące życia prywatnego najmłodszej uczestniczki tej edycji, sprawiły, że narzeczony Roksany Węgiel postanowił zrezygować z aktywności publicznej w mediach społecznościowych.

No cóź, "Taniec z Gwiazdami" wywołuje całkiem sporo emocji, a historia pokazała, że zrodził się na jej planie niejeden romans. Kolejni uczestnicy chcąc nie chcąc muszą mierzyć się także z takim punktem widzenia fanów, którzy śledzą format. Oliwy do ognia dolewają także materiały z treningów czy same występy gwiazd, które nie tylko muszą wykazać się doskonałą znajomością choreografii, ale również wykrzesać z siebie emocje, często te romantyczne.

Tak jest w przypadku aktualnych treningów Maffashion i Michała Danilczuka przed piątym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami", który wyemitowany zostanie już w Niedzielę Wielkanocną. Tancerz opublikował materiał z sali treningowej, gdzie wraz z Julią Kuczyńską ćwiczą nie tylko kroki ale również emocje. Na próbach starają się być nie tylko ogniści w rumbie, ale nie brakuje im również humoru

A prosiłem Julię, by było romantycznie w rumbie - napisał na Instagramie.

Michał Danilczuk przy okazji pokazał momenty wpadek i wygląda na to, że dopisują im świetne humory. Trzymamy jednak kciuki, by podczas występu na żywo nie musieli mierzyć się z błędami.

