Agnieszka Kaczorowska, po sześcioletniej przerwie, powróciła na parkiet "Tańca z Gwiazdami", tworząc taneczny duet z aktorem Filipem Gurłaczem. Ich pierwszy występ w 16. edycji programu, który miał miejsce 2 marca 2025 roku, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony jurorów, jak i publiczności.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz podczas pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowała dynamiczną choreografię, która oczarowała widzów i zdobyła uznanie komisji sędziowskiej. Ich zaangażowanie i energia na parkiecie zaowocowały wysoką oceną – 36 punktów. Fani programu nie kryli zachwytu, wyrażając nadzieję, że Agnieszka poprowadzi Filipa aż do finału. Jednak nie obyło się bez kontrowersji. Po występie Agnieszka Kaczorowska zauważyła, że jurorzy nie poświęcili jej zbyt wiele uwagi podczas komentarzy, skupiając się głównie na Filipie.

Podczas rozmowy z naszym reporterem Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz opowiedzieli, jak się odnajdują w ciągłych treningach i jak radzą sobie z małą ilością czasu w życiu prywatnym. Aktor zdradził, że bardzo by chciał dać z siebie jak najwięcej, żeby ludzie widzieli, że się stara, ale jeszcze do końca się nie odnalazł w nowej sytuacji.

Za mną stoi kobieta. Moja żona. To było tak: jak do mnie zadzwonili, powiedziałem do mojej agentki: chyba tak. Przegadam z Gosią. Poszedł do żony i powiedziałem 'ej jest taka propozycja, ale to jest makabra, to jest próba ognia nie? Ja do momentu, kiedy moja żona nie stanęła, nie popatrzyła mi w oczy i nie powiedziała: 'Ej damy radę. Ja zawsze będę z tobą'

- wyznał Filip Gurłacz.