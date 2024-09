Rafał Maserek w poprzednim odcinku "Tańca z Gwiazdami" wywołał niemałe zamieszanie, kiedy wypowiedział się na temat Michała Danilczuka i Maffashion. W dzisiejszym odcinku również w pewnym momencie przerwał program, by skupić uwagę na jednej kwestii. Musiał się wytłumaczyć.

Rafał Maserak tłumaczy się w "Tańcu z Gwiazdami"

Kiedy tydzień temu Ewa Kasprzyk zaczęła chwalić Michała Danilczuka i Majkę Jeżowską, wtrącił się Rafał Maserak. "Stop, stop, bo tam siedzi jego dziewczyna". Czy Maffashion miała żal do Maseraka, za to co powiedział? W rozmowie z Party.pl, przyznała, że "wiele rzeczy jest mówione za nią". Również i w trzecim odcinku Rafał Maserak zwrócił na siebie uwagę. W pewnym momencie przerwał komentowanie występu jednej z par, by wytłumaczyć się z jednej sytuacji.

Adam Jankowski/East News

Rafał Maserak nagle w trakcie "Tańca z Gwiazdami" odniósł się do swojej dzisiejszej wizyty w studiu "Halo, Tu Polsat". Zauważył, że wielu komentujących zastanawiało się, dlaczego pojawił się w programie śniadaniowym w słonecznych okularach. Z dystansem podchodząc do tego, co o sobie przeczytał w mediach społecznościowych, od razu się wytłumaczył:

Dlaczego w okularach występuje, pewnie wczoraj był na Roztańczonym Narodowym. Spokojnie, mam tylko chore oko.

Doceniacie?

Wojciech Olkusnik/East News

W trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie brakuje również gwiazd wśród publiczności. Kibicować uczestnikom do studia Polsatu przyjechali nawet Andziaks i Luka. Nie zabrakło także Roksany Węgiel i jej męża Kevina Mgleja a także Karoliny Pisarek i Rogera Salli. Wygląda na to, że nowa edycja jest nie tylko doskonale obstawiona uczestnikami ale również przyciąga inne gwiazdy, które chcą spędzać czas na dobrej zabawie, kibicując i obserwując zmagania uczestniczących w 13. edycji kolegów.

