Za nami 5. odcinek "Tańca z gwiazdami", na którym nie mogło zabraknąć Julii Kuczyńskiej zwanej jako "Maffashion". Blogerka pojawiła się na widowni, by wspierać Michała Danilczuka i Majkę Jeżowską. Kuczyńska ze skupieniem obserwowała uczestników na parkiecie, a wszystko zarejestrowali paparazzi. Musicie, zobaczyć te zdjęcie!

"Maffashion" przyłapana na widowni "TzG". Jej mina daje do myślenia

Program "Taniec z gwiazdami" cieszy się niesłabnącą popularnością, a miliony widzów zasiadają w niedziele wieczór, by oglądać popisy taneczne swoich ulubieńców i wspierać ich SMS-ami w spełnieniu ich marzenia o kryształowej kuli. W 14. edycji tego kultowego programu udział brała Julia Kuczyńska "Maffashion", która została dobrana w parę z Michałem Danilczukiem. Para w trakcie nagrywania show bardzo się do siebie zbliżyła i od tego momentu nieustannie spędzają czas razem. Julia Kuczyńska zabrała tancerza na jedną z uroczystości rodzinnych, a także wybrali się z synkiem blogerki na wspólne wakacje, co jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyło. Choć Michał i Julia nie mówią wprost o swojej relacji, to niewątpliwie łączy ich coś wyjątkowego.

Michał Danilczuk dostał zaproszenie, by wziąć udział w kolejnej edycji tanecznego show "Taniec z gwiazdami". Tancerz tym razem został dobrany z Majką Jeżowską. Para oczywiście może liczyć na wsparcie Julii Kuczyńskiej, która bardzo się zaangażowała i chętnie pojawia się na sali treningowej, gdzie trenuje Majka i Michał. Blogerka nie tylko daje rady swojej następczyni, ale również staje w ich obronie. Gdy Iwona Pavlović oceniła tango Majki i Michała na jedynie 3 punkty, blogerka tłumaczyła wszystkim, że Jeżowska miała problem z nogami i stwierdziła, że podziwia ją, że mimo kontuzji zdecydowała się wystąpić.

Świetny duet. Szacun dla Majki, bo ma tak rozwalone nogi, rozwalone kolano. Ja podziwiam, że mimo tej kontuzji, prawdziwa krew się lała, Maja posklejana jest cała jeśli chodzi o nogi. - powiedziała Kuczyńska w rozmowie z nami.

W drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Rafał Maserak niespodziewanie zdradził prawdę o relacji Michała Danilczuka i Maffashion i nawał ją "dziewczyną" tancerza. Blogerce słowa jurora nie do końca się spodobały, jednak nie próbowała ich dementować i nadal chętnie pojawia się na widowni. Podczas ostatniego odcinka również nie mogło jej zabraknąć, a paparazzi uchwycili, jak ze skupieniem przyglądała się tańcu swojej ulubionej pary. Tylko spójrzcie na to zdjęcie, jej mina mówi sama za siebie!

