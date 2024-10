Julia Żugaj budzi medialne zainteresowanie, odkąd zdecydowała się wziąć udział w "Tańcu z Gwiazdami". O "Kryształową Kulę" walczy wraz z Wojciechem Kuciną, a przez to, że w trakcie treningów i emisji programu poinformowała o rozstaniu z Maciejem Ejsmontem, w sieci pojawiają się plotki i teorie na temat jego powodów. Julia Żugaj zdecydowała się zabrać głos w sprawie rozstania:

Julia Żugaj i Maciej Ejsmont byli narzeczeństwem, jednak kilka tygodni temu poinformowali fanów, że podjęli decyzję o rozstaniu. Początkowo fani byli bardzo zdziwieni taką informacją, jednak później zaczęto doszukiwać się głębszego dna i rozpoczęto spekulacje odnośnie jej romansu z tancerzem "Tańca z Gwiazdami". Spekulacje o relacji Żugaj i Kuciny nagrały na sile po tym, jak Julia potwierdziła koniec związku z Maciejem Ejsmontem. Wielu fanów zastanawiało się, czy to własnie udział influencerki w programie, mógł wpłynąć na decyzję o zakończeniu ich relacji. Jednak sama Żugaj stanowczo zaprzecza, jakoby "Taniec z Gwiazdami" miał jakikolwiek wpływ na jej życie prywatne. Przyznała, że decyzja o rozstaniu była wynikiem długo dojrzewających emocji, które nie miały związku z jej zawodowym życiem.

Julia Żugaj nie ukrywa, że bardzo jej przykro, że musi mierzyć się z takimi plotkami i dementować spekulacje o romansie w programie, w którym udział od dzieciństwa był jej wielkim marzeniem. Mimo trudnej sytuacji prywatnej, związanej z rozstaniem, chciałaby umieć się cieszyć z zawodowej szansy.

Przykro mi się ogląda takie rzeczy. Myślę, że poświęcać swój czas na stworzenie czegoś takiego to już naprawdę trzeba być złym człowiekiem. Potrzebuję teraz trochę zrozumienia i przestrzeni. Jestem w tym programie, to było moje największe marzenie odkąd pamiętam i mimo mojej trudnej sytuacji prywatnej chciałabym się móc nim nadal cieszyć. Tak zamierzam. Chciałabym, żeby to już minęło

- mówiła Julka.