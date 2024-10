Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk swego czasu byli na językach wielu. Od pewnego czasu o ich bliskiej relacji nieco mniej się mówiło, jednak teraz Maffashion ponownie podgrzała atmosferę. Fani czekali na to od miesięcy, a blogerka wciąż przekładała to na "później". Teraz wszystko wyszło na światło dzienne. Michał Danilczuk nie kryje swojego szczęścia!

Maffashion pokazała się z Michałem Danilczukiem

Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk byli parą taneczną w programie "Taniec z Gwiazdami". Od tamtej pory fani zaczęli ich łączyć i wmawiać im związek. Faktycznie Maffashion często spędzała czas z tancerzem zabierając go na uroczystości rodzinne czy imprezy. Mimo wszystko nigdy nie powiedziała wprost, co łączy ją z Danilczukiem. Jednak fani widzą, że para wciąż spędza ze sobą czas i wspiera w ważnych sytuacjach.

15. edycja "Tańca z Gwiazdami" rozpoczęła się na dobre, a Michał Danilczuk tym razem partneruje Majce Jeżowskiej. Niestety jurorzy dość nisko oceniają ich występy, a dodatkowo piosenkarka zmagała się ostatnio się z poważną kontuzją stopy i kolana. Na szczęście tancerz może liczyć na wsparcie Maffashion, która pojawiła się dwukrotnie w studiu Polsatu, aby wesprzeć tancerza, a w jednym z odcinków Rafał Maserak wygadał się w sprawie relacji pary. Po słowach jurora w mediach zawrzało, jednak sprawa po chwili wygasła i nikt nie komentował życia prywatnego Maffashion.

Co ciekawe, już od kilku tygodni Julia Kuczyńska obiecywała, że odwiedzi Michała Danilczuka i Majkę Jeżowską na treningu przygotowującym do niedzielnego odcinka, jednak do tej pory jej się to nie udało. W końcu po wielu tygodniach pokazała nagranie i okazało się, że blogerka zawitała w studiu tanecznym!

W końcu udało się wpaść na trening. Jestem pierwszy raz od 5 miesięcy czyli od zakończenia poprzedniej edycji. - napisała Maffashion.

Zapewne jej wizyta doda wiatru w żagle Michałowi Danilczukowi i Majce Jeżowskiej, którzy w nadchodzącą niedzielę zatańczą w trio wraz z synem wokalistki. Widzowie uwielbiają odcinki "Tańca z Gwiazdami", w których gwiazdy występują ze swoimi bliskimi. W ubiegłej edycji Maffashion zatańczyła ze swoją przyjaciółką, która dała czadu na parkiecie, a salsa w ich wykonaniu powaliła jurorów na kolana!

Będziecie oglądać nadchodzący odcinek "Tańca z Gwiazdami"? Myślicie, że Maffashion pojawi się na widowni, aby kibicować parze numer 11?

