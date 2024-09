W najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" Michał Danilczuk występuje u boku Majki Jeżowskiej. W poprzednim sezonie tancerz miał okazję być w parze z Julią Kuczyńską "Maffashion" z którą bardzo się zbliżył, a ich relacja wciąż jest bardzo zażyła i w przestrzeni medialnej spekuluje się o tym, co łączy tych dwoje. Niespodziewanie podczas treningu z Majką Jeżowską, tancerz zwrócił się do swojej byłej partnerki tanecznej! Co miał jej do przekazania?

Michał Danilczuk publicznie zwrócił się do Maffashion

Ruszyła 15. edycja tanecznego show "Taniec z gwiazdami" i w niedzielę 15 września bieżącego roku mogliśmy zobaczyć pierwszy odcinek. Jury było pod szczególnym wrażeniem pasodoble w wykonaniu Vanessy Aleksander i Michała Bartkiewicza, którzy za swój taniec zdobyli maksymalną ilość punktów. Również wysokie noty otrzymali Julia Żugaj i Wojciech Kucina, którzy zdobyli aż 38 punktów, a wielkim zaskoczeniem tej edycji okazał się duet - Majki Jeżowskiej z Michałem Danilczukiem, którzy zaprezentowali gorącą cha-chę, za którą zgarnęli 34 punkty. Danilczuk już dwukrotnie doprowadził swoje gwiazdy do finału "Tańca z gwiazdami". Najpierw dotarł tam z Jackiem Jelonkiem, a później z Julią Kuczyńską "Maffashion", z którą bardzo zaprzyjaźnił się po programie.

Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk po tym jak wystąpili jako taneczna para, w 14. edycji "Tańca z gwiazdami" bardzo się do siebie zbliżyli. Blogerka zabrała Michała na jedną z uroczystości rodzinnych, a później widziani byli wspólnie na weselu przyjaciół we Włoszech i wakacjach z synkiem Kuczyńskiej. Oprócz tego Danilczuk i "Maffashion" razem bawili się na weselu Roxie Węgiel, nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, czy łączy ich coś więcej niż przyjaźń.

15. edycja "Tańca z gwiazdami" jest na bardzo wysokim poziomie, a gwiazdy i tancerze muszą skupić się na treningach i nie mają za wiele czasu na życie prywatne, mimo to Danilczuk podczas treningu z Majką Jeżowską, postanowił zwrócić się do Maffashoon i podziękował jej!

@maffashion_official. Super pomysł na dobrą sylwetkę, dziękujemy za poduchę - napisał tancerz, publikując nagranie z zajęć z Majką.

Julia nie pozostała mu dłużna i odpisała: "do usług", publikując emotikon roześmianej buzi i serca. Wygląda na to, że blogerka jest w nieustannym kontakcie z tancerzem i chce, żeby jego taniec z Majką Jeżowską wypadł jak najlepiej.

Myślicie, że Michała Danilczuka i Majkę Jeżowską zobaczymy w finale tanecznego show? Przypominamy, że w pierwszym odcinku Majka Jeżowska rozpaliła parkiet "Tańca z Gwiazdami", a fani programu byli zachwyceni jej występem.

