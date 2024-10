Julia Kuczyńska musiała powstrzymywać Michała Danilczuka od czułości? Wszystko zostało uwiecznione

Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" przyniósł wiele emocji. Przez to, że żadna para nie odpadła z programu, humory uczestników zdecydowanie dopisywały. Widać to po Michale Danilczuku, który pomimo deszczowej pogody pełen euforii podążył do samochodu z Julią Kuczyńską.