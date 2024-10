Fani już nie mogę się doczekać szóstego odcinka "Tańca z gwiazdami", który z pewnością będzie pełen emocji. Jak wiadomo, w ostatnim odcinku nastąpiła rotacja par, która może wiele zmienić. Gdyby tego było mało z tanecznym show Polsatu, mają pożegnać się aż dwie osoby. Kto zatańczy na parkiecie po raz ostatni? Niebawem się dowiemy.

W 5. odcinku tanecznego show Polsatu uczestnicy mieli ogromne szczęście, ponieważ nikt nie pożegnał się z programem. Gwiazdy zatańczyły na parkiecie ze swoimi bliskimi i poruszyli wszystkich do łez. Majka Jeżowska śpiewała i tańczyła jednocześnie, a na parkiecie zaprezentowała ognistą salsę razem ze swoim synkiem Wojtkiem, który również wystąpił w jej teledysku jako dziecko "A ja wolę moją mamę". Widzów wzruszył również powrót Klimentów do "TzG", którzy zatańczyli romantyczną rumbę i przyznali przed kamerami, że gdyby nie taneczne show nigdy nie byliby rodziną.

W dzisiejszym odcinku również nie zabraknie emocji, a to wszystko za sprawą nowego pomysły produkcji "Tańca z gwiazdami", która postanowiła zmienić rotacje par. Na parkiecie zobaczymy m.in. Anne Marię Sieklucką z Wojciechem Kuciną, Filipa Lato z Hanną Żudziewicz, Julię Żugaj z Michałem Kassinem, Filipa Bobka z Sarą Janicką, Macieja Zakościelnego z Darią Sytą i Rafała Zawieruchę z Julią Suryś. Natomiast Majka Jeżowska i Michał Danilczuk oraz Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz pozostają w swoich dotychczasowych parach.

Za kogo trzymacie kciuki?

Szósty odcinek właśnie wystartował, a jako pierwsi na parkiecie pojawili się Maciej Zakościelny i Sara Janicka, którzy zatańczyli paso doble. Jak im poszło?

Byłeś taki zawzięty w tym paso doble, że nie wiedziałam, kto z nas tutaj oberwie.(...) To nie było typowe paso doble (...) jeżeli chodzi o cały klimat, był fantastyczny, nie był bardzo rytmiczny, ale być z kondensowany

Byłeś taki zawzięty w tym paso doble, że nie wiedziałam, kto z nas tutaj oberwie.(...) To nie było typowe paso doble (...) jeżeli chodzi o cały klimat, był fantastyczny, nie był bardzo rytmiczny, ale być z kondensowany

To, że byliście naprawdę dla siebie, to był największy walor tego tańca, była pasja

To, że byliście naprawdę dla siebie, to był największy walor tego tańca, była pasja

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 7

Iwona Pavlović: 8

Razem: 32

Następnie zobaczyliśmy na parkiecie jive'a Rafała Zawieruchy i Darii Sytej. Czy urzekli jurorów?

Rewelacja! Ja mam z tobą mały problem, bo zarzucają mi, że ja ciebie faworyzuje, ale to nieprawda, bo ja lubię w tańcu autentyczność (...) autentyczne emocje chwytają za serce mnie dziś poruszyło

Rewelacja! Ja mam z tobą mały problem, bo zarzucają mi, że ja ciebie faworyzuje, ale to nieprawda, bo ja lubię w tańcu autentyczność (...) autentyczne emocje chwytają za serce mnie dziś poruszyło

Tyle trudnych rzeczy wykonaliście, razem. (...) Masz w sobie to coś

Tyle trudnych rzeczy wykonaliście, razem. (...) Masz w sobie to coś

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 8

Razem: 34

Jako kolejni na parkiecie pojawili się Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. Czy zachwycili jurorów swoim fokstrotem? Sprawdźmy!

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 7

Razem: 33

Tuż po przerwie na parkiecie pojawili się Julia Żugaj i Wojciech Kucina, którzy zatańczyli gorące tango. Sprawdźmy, jak oceniło ich jury!

Jestem najbardziej oczarowana twoja niesamowita świadomością twojego ciała, Ty jesteś dobra, ja bym chciała, żebyś była jeszcze lepsze. (..) No ale jesteś genialna

Jestem najbardziej oczarowana twoja niesamowita świadomością twojego ciała, Ty jesteś dobra, ja bym chciała, żebyś była jeszcze lepsze. (..) No ale jesteś genialna

Muzyka nadała charakteru i jak weszłaś pierwszym krokiem na parkiet, to było to mocne, silne (...) dla mnie wszystko super. Tylko po tym tango nie idźcie w tango, bo jeszcze macie kilka odcinków a konkurencja depcze wam po piętach

Muzyka nadała charakteru i jak weszłaś pierwszym krokiem na parkiet, to było to mocne, silne (...) dla mnie wszystko super. Tylko po tym tango nie idźcie w tango, bo jeszcze macie kilka odcinków a konkurencja depcze wam po piętach

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 9

Razem: 36

Następnie na parkiecie pojawiła się Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, którzy zatańczyli rumbę. My nie mogliśmy oderwać od nich wzroku, a jak oceniło ich jury?

Jedyne co mogę zrobić to wstać i ukłonić się. Rumba to jest bardzo wymagający taniec

— powiedział Rafał Maserak.