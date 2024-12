To zdecydowanie wspaniały rok Michała Danilczuka! Tancerz nie przestaje zaskakiwać nas swoimi kolejnymi sukcesami i osiągnięciami zawodowymi. Teraz postanowił podzielić się kolejną wspaniałą wiadomością, związaną z jego karierą artystyczną. Lada moment wydarzy się coś, o czym tak marzył! Michał Danilczuk postanowił podzielić się swoim szczęściem z fanami.

Michał Danilczuk przekazał wspaniałą wiadomość

O wielkim talencie Michała Danilczuka dowiedzieliśmy się dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". Tancerz zaliczył swój debiut w 13. edycji hitowego show Polsatu, kiedy to stworzył duet z Jackiem Jelonkiem. Tym samym Michał Danilczuk zapisał się w historii programu, gdyż była to pierwsza i jak dotąd jedyna para jednopłciowa, która zatańczyła w najpopularniejszym tanecznym show w Polsce. Później zobaczyliśmy go jeszcze w dwóch edycjach - najpierw w parze z Maffashion, a potem z Majką Jeżowską.

Kilka dni temu jednak media obiegła informacja, że Michała Danilczuka nie zobaczymy już w "Tańcu z gwiazdami". Ta wiadomość mocno zasmuciła fanów tancerza, który wnosił do programu wiele charyzmy i tworzył niesamowite choreografie. Jak się jednak okazało, Michał Danilczuk nie znika z telewizji, a wręcz przeciwnie - zobaczymy go w nowej roli w konkurencyjnej stacji! Tancerz został jurorem w nowym "You Can Dance" i właśnie postanowił podzielić się swoim szczęściem z fanami, że już jutro (18 grudnia 2024 roku) ruszają castingi do tanecznego show! Tym samym już lada moment Michał Danilczuk zaliczy swój debiut w roli jurora.

Już jutro rozpoczynamy CASTINGI do programu @youcandance.tvn! Jestem podekscytowany i nie mogę się doczekać, aby ujrzeć wielkie talenty. Powodzenia wszystkim i dajcie z siebie wszystko.Czekamy na was - przekazał Michał Danilczuk

Pod nowym postem Michała Danilczuka pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów, którzy już nie mogą się doczekać, kiedy zobaczą tancerza w nowej roli.

Na pewno będziesz świetnym jurorem. Powodzenia

Powodzonkaaa Michael! Trzymam kciuki za nową rolę! Na bank to będzie świetna przygoda i czekam aż zobaczę to już w TV

W każdy program wnosisz tyle pozytywnej energii i ciepła, dlatego jestem wręcz pewna, że będziesz najlepszym jurorem

Michał, jesteś stworzony do tego programu. Twoja pozytywna energia i ten perfekcjonizm... No mówiłam najlepszy z najlepszych - piszą zachwyceni fani

Dumy z kolejnego wielkiego sukcesu Michała Danilczuka nie kryje również Maffashion, która także zamieściła swój komentarz.

Będziesz świetny w tej roli! - napisała Maffashion

Emisja nowej edycji "You Can Dance" rozpocznie się już wiosną 2025 roku. Będziecie oglądać hitowe show, które powraca do TVN po latach? Trzymacie kciuki za Michała Danilczuka?