Maffashion podczas relacji na InstaStories pokazała krótkie nagranie z Michałem Danilczukiem. Influencerka kilka dni temu poleciała na wakacje i chętnie pokazuje kadry ze swoim synkiem. Czujni internauci zauważyli jednak, że podczas urlopu towarzyszy jej również przystojny tancerz, który pokazuje kadry dokładnie z tego samego miejsca, co Maffashion. Do tej pory gwiazda nie publikowała zdjęć i nagrań na których mogliśmy zobaczyć Michała Danilczuka, ale teraz to się zmieniło!

Reklama

Maffashion i Michał Danilczuk razem na wakacjach

Maffashion i Michał Danilczuk stworzyli zgrany duet w "Tańcu z Gwiazdami". Para zachwycała swoimi występami i dotarła aż do wielkiego finału zajmując wysokie trzecie miejsce w tanecznym show Polsatu. Po zakończeniu programu Julia Maffashion Kuczyńska i Michał Danilczuk chętnie spędzają ze sobą czas. Influencerka i tancerz bawili się razem na festiwalu w Sopocie i na Open'erze, a od kilku dni pokazywali kadry z tego samego miejsca, gdzie wypoczywają na wakacjach. Gwiazda nie pokazywała jednak w swoich relacjach Michała, co nie spodobało się internautom. Po tym, jak Maffashion dodała nowy post z wakacji w komentarzach rozpętała się burza, a fani pisali wprost: "wszyscy udajemy że nie ma tam Michała".

Adam Jankowski/REPORTER

Teraz jednak Maffashion zrobiła wyjątek i pokazała wyjątkowy kadr! Gwiazda już nie ukrywa, że na wakacjach towarzyszy jej Michał Danilczuk. Maffashion podczas relacji na InstaStories pokazała tancerza prosto z ich wspólnego urlopu. Influencerka nie ukrywa, że na wakacje poleciała większą grupą, ale do tej pory nie chwaliła się nagraniami na których mogliśmy zobaczyć jej tanecznego partnera z "Tańca z Gwiazdami".

Instagram @maffashion_official

Nie pozostaje nam więc nic innego jak życzyć im udanego urlopu! Kto wie, być może wkrótce pochwalą się wspólnym zdjęciem z rajskich wakacji?

Reklama

Zobacz także: Maffashion złożyła jasną deklarację. Chodzi o Michała Danilczuka

Zobacz także