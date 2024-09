Od tygodni media spekulują o relacji Maffashion i Michała Danilczuka, a wszystko zaczęło się od "Tańca z Gwiazdami". Zarówno tancerz, jak i influencerka nie komentują publicznie swojej relacji, ale nie ukrywają, że łączy ich przyjaźń. Ostatnio pojawili się razem na weselu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, a teraz nieoczekiwanie Julia Kuczyńska została wywołana do tablicy przez nową partnerkę Michała Danilczuka. Natychmiast odpowiedziała!

Reklama

Partnerka Michała Danilczuka nagle zwróciła się do Maffashion

Relacja Maffashion i Michała Danilczuka niezmiennie budzi ogromne emocje. Już w trakcie "Tańca z Gwiazdami" widać było, że między tym tanecznym duetem iskrzy, a co więcej ich znajomość przetrwała po programie i od czasu do czasu w sieci pojawiają się ich wspólne zdjęcia, a nawet byli razem na kilku weselach w tym sezonie, co jeszcze bardziej podsyciło plotki na temat tego, co tak naprawdę łączy tę dwójkę. Tymczasem właśnie rusza kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" w której Michał Danilczuk zatańczy u boku Majki Jeżowskiej. Artystka na jednym z treningów zabrała głos i skierowała kilka słów wprost do Julii Kuczyńskiej:

Julka, jak Ty wytrzymałaś z tym tyranem do finału? zapytała w relacji na Instastory Majka Jeżowska

Instagram @maffashion_official

Maffashion postanowiła odpowiedzieć publicznie i zaskoczyła wyznaniem. Okazuje się, że pierwsze treningi faktycznie są naprawdę wyczerpujące i niezbędna okazała się nawet pomoc fizjoterapeuty. Mimo wszystko Julia Kuczyńska życzyła tanecznej parze owocnych treningów i zapowiedziała, że być może pojawi się na jednym z nich.

To jest nagranie do Michała i do Mai. Tamto było publicznie, to też nagram publicznie. Spokojnie, później tylko kontuzje, które powinny odpuścić przy czwartym odcinku, obdrapane stopy, lejące się z ran na nogach różne dziwne rzeczy, apotem już z górki... i tylko kroplówki i parę razy w tygodniu fizjoterapeuta. (..) Dobrych, udanych, owocnych treningów. odpowiedziała na Instastory Julia Kuczyńska

Instagram @maffashion_official

Reklama

Sądzicie, że Majka Jeżowska ma szansę na finał u boku Michała Danilczuka? Wygląda na to, że tancerz nie oszczędza gwiazd i treningi odbywają się naprawdę na wysokim poziomie. Będziecie oglądać nową edycję "Tańca z Gwiazdami"?