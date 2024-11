Ostatnio Michał Danilczuk i Maffashion znów skupili na sobie wzrok wszystkich, ponownie stając razem na parkiecie w "Tańcu z gwiazdami". Zebrali masę pozytywnych ocen, a internauci zaczęli na nowo dyskutować o tym, co właściwie łączy tę dwójkę. Nowe fotki na profilu Julii z pewnością nie uciszą zainteresowanych.

Reklama

Zaskoczyło mnie zdjęcie Michała Danilczuka, które udostępniła Maffashion

Gdy kilka miesięcy temu Maffashion i Michał Danilczuk wzięli razem udział w "Tańcu z gwiazdami", momentalnie wywołali ogrom dyskusji. Plotkowano bowiem, że za kulisami połączyło ich coś więcej! Po programie spekulacje wcale nie ucichły, a nawet pojawiły się doniesienia, że Julia i tancerz są parą. Potwierdzeniem wydawały się kadry, którymi dzielili się w sieci ze wspólnie spędzonego czasu.

Mimo to do dziś oficjalnie nie wyjawili, co tak naprawdę jest między nimi. Ostatnio duet znów skupił na sobie wzrok wszystkich, a to dlatego, że Maff gościnnie wystąpiła w minionym odcinku "TzG" i zatańczyła z Danilczukiem i Majką Jeżowską. Po choreografii tancerz nawet zwrócił się wprost do influencerki i drżącym głosem wyznał:

Cieszę się, że zatańczyłaś z nami

Wspólna choreografia bardzo spodobała się odbiorcom i znacznej części jurorów, a sama Julia wydaje się zachwycona chwilowym powrotem na parkiet. Teraz postanowiła podzielić się z fanami kilkoma ujęciami zza kulis minionego odcinka. Na niektórych możemy dostrzec również Michała Danilczuka, który... świeci gołą klatą! Widok niewątpliwie przypadł do gustu internautkom, choć niektóre z nich zwróciły uwagę na wzrok, jakim Maff i Michał obdarzyli się na jednym z kadrów.

Najlepsze zdjęcie numer 11

Zdjęcie 11 elektryzuje... pozytywnie oczywiście

Ten wzrok na zdjęciu nr 11

To było niesamowite, jak po tych kilku miesiącach znowu odnaleźliście się na parkiecie z taką naturalnością i pasją. 11 fota naj i dalej 11 para najlepsi... przypadek? Nie sądzę

Głębokie spojrzenie w oczy nie pozostawia wątpliwości, że Michał i Maff są sobie bardzo bliscy. Niedawno w rozmowie z Pudelkiem tancerz w końcu wspomniał o relacji z Julią, dając jasno do zrozumienia, że łączy ich prawdziwa przyjaźń. Wymijająco jednak odniósł się do pytania, czy przerodziła się ona w coś więcej.

To jest program, który naprawdę łączy ludzi, który zamienia te relacje w przyjaźnie. (...) Nie mówi się o osobach, które są nieobecne, więc skoro Julii tutaj nie ma, zachowam prywatność i nie powiem nic więcej. Jest wielka przyjaźń i postawmy na tym kropkę

Fani trzymają za nich kciuki i mają nadzieję, że pewnego dnia Michał i Maffashion w końcu opowiedzą prawdę o swojej relacji.

Reklama

Zobacz także: Uśmiechnięta Maffashion i zamyślony Michał Danilczuk opuścili studio "Tańca z Gwiazdami". Jednak to Iwona Pavlović skradła całą uwagę