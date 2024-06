Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk obecnie przebywają we Włoszech, gdzie polecieli na ważną uroczystość. Influencerka i tancerz już nie ukrywają, że spędzają razem czas i postanowili połączyć się z obserwatorami podczas krótkiego live'a. W pewnym momencie zaczęli mówić o weselu.

Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk rozgadali się na temat wesela

Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk brali udział w kultowym show Polsatu "Taniec z gwiazdami" i dotarli aż do finału. Influencerka i tancerz zajęli 3. miejsce, ale oprócz przygody w programie zyskali coś jeszcze - siebie. Mimo że program już dawno temu się zakończył to Julia i Michał nadal chętnie spędzają czas. Nic dziwnego, że fajni zaczęli spekulować, jakoby tych dwoje połączyło wyjątkowe uczucie. Choć początkowo Maffashion i Danilczuk zaprzeczali, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń, to już się nie ukrywają i wygląda na to, że ich relacja rozwija się w najlepsze. Na początku maja Maffashion zabrała Danilczuka na ważną uroczystość rodzinną, a teraz przyszła pora na kolejną ceremonię.

Wojciech Olkusnik/East News

Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk wybrali się, aż do Włoch, by wziąć udział w ślubie znajomych. Para chętnie dzieli się z internautami coraz to nowszymi kadrami ze wspólnej codzienności i coraz śmielej pokazują się razem. Influencerka i tancerz poszli o krok dalej i postanowili zorganizować wspólnego live'a, gdzie rozgadali się na temat wesela!

Instagram@maffashion_official

Julia "Maffashion" Kuczyńska nie ukrywała, że razem z Michałem Danilczukiem dość szybko uciekli z uroczystości.

Dosyć wcześnie się zmyliśmy - powiedziała Julia Kuczyńska.

Michał Danilczuk stwierdził, że mimo to, było to chyba najpiękniejsze wesele, na jakim miał okazję być.

To było najpiękniejsze wesele chyba na jakim byłem - wyznał Michał Danilczuk.

Para dotychczas nie podzieliła się z fanami fotografiami z tej uroczystości, jednak podczas live'a wyjaśnili, że obecnie nie mogą tego zrobić.

Żyjemy, jest wszystko spoko, nic nie dodajemy, bo para młoda zażyczyła sobie, żeby wszystko było owiane tajemnicą - powiedziała wprost Julia Kuczyńska.

Spodziewaliście się, wspólnego live Julii Kuczyńskiej i Michała Danilczuka? Kibicujecie tej dwójce?

