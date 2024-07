Krzysztof Respondek wcielił się w Paula Ankę w przeboju „Diana”.

To jest moja ukochana piosenka i należy do utworów z młodości moich rodziców, które zawsze wprawiały ich w cudowny humor. Zawsze się zrywali do tańca. Wiem, gdyby moja mama jeszcze nie była w niebie, dzisiaj jak nastolatka w halkowej spódnicy piszczałaby przed tobą jak na prawdziwym koncercie Paula Anki i wspaniale się bawiła, bo przeniosłeś nas wszystkich cudownie w tę epokę wybitnym głosem Paula Anki w 100 procentach – chwaliła Krzysztofa Kasia Skrzynecka.