Widzowie tyle na to czekali, ale jest! Pierwszy odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już za nami! Rozpoczęcie 21. sezonu programu było gorące, a uczestnicy dali z siebie 100%. Ktoś jednak musiał wygrać pierwszy odcinek. Kto? Wiemy!

Tegoroczna edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" obfituje w nowości. U boku Macieja Rocka stanęła Agnieszka Hyży i tym samym zajęła miejsce Macieja Dowbora, który odszedł do TVN-u. W składzie jury tym razem widzowie zobaczyli Małgorzatę Walewską, Piotra Gąsowskiego, Justynę Steczkowską oraz Stefano Terrazzino.

Jako pierwsza zaprezentowała swoje umiejętności wokalne Reni Jusis, która jest niewątpliwie wybitnie uzdolniona muzycznie. Zaprezentowała się w jednym z najbardziej znanych utworów tegorocznych wakacji, czyli "Pedro". Następnie widzowie mogli zobaczyć Joannę Osydę, Bartka Wronę, Aleksandra Sikorę, Kubę Szyperskiego, którego występ zachwycił wszystkich. W sieci tuż przed odcinkiem można było zobaczyć fragment jego występu, a fani oszaleli z zachwytu. Sam Piotr Gąsowski podsumował jego występ następująco:

Ja się totalnie rozkleiłem, bo wyszło lepiej niż myślałem, że wyjdzie. Jesteś wspaniałym zdolnym młodym człowiekiem. Tylko jak już wiem, że umiesz, to mam większe wymagania

Po występie Kuby na scenie pojawili się: Barbara Wypych, Damian Kret oraz Patricia Kazadi, która pokazała się w roli Arethy Frankin. Justyna Steczkowska była zachwycona występem Patricii Kazadi: